Detuvieron a un ex convicto y a otro sospechoso con vínculos narcos por una brutal golpiza a dos personas

Dos hombres fueron detenidos este miércoles por personal de la Policía de Investigaciones (PDI) en la localidad de Arroyo Seco en la provincia de Santa Fe , tras ser señalados como los presuntos autores de una brutal golpiza ocurrida en el marco de una disputa vinculada a un club deportivo local. El operativo, que incluyó allanamientos en distintos domicilios, permitió la captura de un exconvicto con antecedentes ligados al narcotráfico y de otro hombre de la zona, ambos de 28 años.

El caso comenzó a investigarse el 22 de junio , cuando dos integrantes de una misma familia denunciaron haber sido atacados tras una discusión vinculada a cuestiones internas del club Unión de Arroyo Seco . Las víctimas relataron que la agresión fue desencadenada por una disputa que habría escalado fuera del ámbito deportivo y terminó en una serie de ataques coordinados y violentos.

Según fuentes de la PDI, los agresores primero golpearon a un joven, provocándole una fractura en el maxilar inferior. No conformes con esto, irrumpieron por la fuerza en otra vivienda y agredieron al hermano de la primera víctima hasta dejarlo inconsciente. Como resultado de las lesiones, Dylan E. debió permanecer internado durante cinco días en el Hospital Provincial de Rosario.

Según lo informado por el portal Rosario3, el avance de la investigación permitió a los agentes identificar los domicilios de los sospechosos y reunir pruebas que fundamentaron la solicitud de órdenes de allanamiento. Los procedimientos, encabezados por grupos tácticos de la Policía de Santa Fe, se llevaron a cabo en Churchill al 600 e Independencia al 1200, dos direcciones de la ciudad de Arroyo Seco.

Durante los allanamientos, fueron detenidos Lisandro Leonel T. y Esteban Pascua , ambos de 28 años. Pascua, según los antecedentes judiciales, es hermano de un conocido referente narco de la localidad y posee una condena previa. En el marco de los procedimientos, la policía secuestró cuatro teléfonos celulares, una balanza de precisión y una pequeña cantidad de marihuana.

La causa por amenazas y lesiones, que sigue en trámite, está bajo la órbita del fiscal Alejandro Carón , del Ministerio Público de la Acusación (MPA) . El funcionario judicial continúa reuniendo elementos para determinar la responsabilidad de los detenidos y la posible existencia de otros implicados en el hecho.

De acuerdo con la información brindada por voceros de la PDI, uno de los arrestados, Esteban Pascua, tiene antecedentes que lo vinculan a bandas criminales dedicadas al narcotráfico y la extorsión en Arroyo Seco. En octubre de 2023, fue condenado a tres años de prisión mediante un juicio abreviado, tras comprobarse su participación en los eslabones operativos de una organización ilícita liderada por el capo narco peruano Julio Andrés Rodríguez Granthon .

La banda, que operaba en la zona sur de la provincia, estaba orientada a la venta de estupefacientes y la comisión de delitos violentos. El hermano menor de Pascua, Pablo “Pali” Pascua , era considerado el referente local de esa estructura, mientras que Granthon fue condenado a 13 años en el marco de la misma investigación.

El fiscal permanece a cargo de la investigación y evalúa la calificación de los hechos, que hasta el momento incluyen amenazas y lesiones graves . La continuidad de la pesquisa se orienta a determinar la responsabilidad concreta de cada detenido y a identificar a posibles partícipes secundarios.

La Justicia espera los resultados de los análisis sobre los objetos secuestrados, en particular los teléfonos y la sustancia estupefaciente hallada, que podrían arrojar pistas sobre el contexto de la agresión y la relación de los acusados con el crimen organizado en la región.

Fuente: Infobae