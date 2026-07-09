Delincuentes robaron en un salón de fiestas de Mar del Plata cuando preparaban un evento

Tres hombres armados irrumpieron este miércoles por la tarde en el salón de eventos , ubicado sobre la ruta 88 kilómetro 3,3 , de Mar del Plata y ejecutaron un robo bajo amenaza de muerte al personal del establecimiento.

El hecho ocurrió poco antes de las 19, mientras el lugar se encontraba en plena preparación para una fiesta, con las puertas abiertas y actividad en el interior.

La secuencia delictiva se desarrolló en cuestión de minutos. Los asaltantes arribaron en dos motocicletas, se dirigieron directamente hacia el ingreso y, al encontrar las puertas sin seguro, ingresaron sin obstáculos. En ese momento, dentro del local trabajaban tres empleadas, una encargada y otro hombre relacionado con la firma , quienes fueron rápidamente reducidos por los delincuentes. Bajo amenazas, fueron obligados a permanecer inmóviles y a no oponer resistencia.

De acuerdo a lo informado por el portal del diario La Capital de Mar del Plata, tras dominar a quienes se encontraban en el salón, los tres hombres se dirigieron con rapidez hacia el sector de oficinas. Allí, lograron acceder a la caja de seguridad del establecimiento y sustrajeron una suma de dinero que las fuentes calificaron como importante. Por el momento, no trascendió el monto exacto del botín.

El hecho fue informado de inmediato por las víctimas y comenzó a ser investigado por el fiscal Fernando Berligneri , titular de la fiscalía temática de robos calificados en comercios, en conjunto con personal de la comisaría distrital undécima . Ambos organismos trabajan en la recolección de testimonios y evidencias que permitan avanzar en la identificación de los asaltantes.

Las primeras diligencias incluyeron la toma de declaraciones a las personas presentes durante el asalto, así como el análisis de posibles registros fílmicos y peritajes en la escena . Fuentes ligadas a la investigación señalaron que una de las líneas de trabajo apunta a determinar si existía algún tipo de información previa sobre la existencia de efectivo en la caja de seguridad, dado el accionar dirigido de los ladrones.

Un hombre de 28 años murió luego de quedar atrapado en un boquete que él mismo había realizado en el techo de un depósito industrial , ubicado en la ruta 88 a las afueras de Mar del Plata , mientras intentaba ingresar al predio supuestamente con fines delictivos.

El episodio sucedió el sábado por la mañana cuando el joven, cuya identidad en un primer momento se desconocía, fue hallado enganchado en el agujero. El hecho generó la movilización de efectivos policiales y de rescate de la zona.

Según informó La Capital de Mar del Plata , la víctima fue identificada como Gianfanco Fresco quien fue hallada sin vida tras un aviso al 911 que señalaba la presencia de un hombre en un predio, a la altura del kilómetro 3,5 de la mencionada ruta. Al arribar, el personal del Comando de Patrullas se encontró con una escena inusual: el joven permanecía incrustado en una abertura de chapa lateral, que habría sido realizada para acceder al interior del galpón.

El operativo de rescate requirió la intervención de una dotación especial, junto a personal de la comisaría decimoprimera, el Grupo Táctico Operativo (GTO) y Policía Científica, quienes trabajaron para retirar el cuerpo del techo y preservar la escena para las pericias. El fallecido no presentaba lesiones visibles en la parte superior del cuerpo ni portaba documentación al momento del hallazgo, lo que demoró en su identificación.

Más tarde, las autoridades confirmaron que se trataba de Fresco, un joven con antecedentes penales. El caso fue caratulado como “Averiguación de causales de muerte ”, mientras la principal hipótesis de la Unidad Funcional de Instrucción N° 1, a cargo de la fiscal Florencia Salas sostiene que el deceso habría ocurrido en el contexto de un intento de robo.

Fuente: Infobae