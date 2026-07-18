Detuvieron e imputaron a una joven de 23 años por manejar borracha y atropellar a una nena que pelea por su vida

La joven de 23 años que manejó borracha y atropelló a una niña de 11 años que pelea por su vida en Mendoza fue imputada en las últimas horas por lesiones graves culposas agravadas por el nivel de alcoholemia. Permanecerá detenida, según informaron fuentes judiciales a Infobae.

Así lo definió el Fiscal de Instrucción Jorge Quiroga, quien quedó a cargo de la causa que investiga el accidente ocurrido en la ciudad de Tupungato el pasado jueves a las 21.45. El avance del expediente depende de la evolución clínica de la víctima, que permanece internada con un diagnóstico de traumatismo encéfalo craneano grave .

El hecho ocurrió en la intersección de las calles Mathons y Liniers , en las inmediaciones de la Plaza Departamental, donde la conductora imputada embistió a la niña con su camioneta Ford Ranger cuando realizaba una maniobra en reversa.

La situación se tornó aún más compleja cuando, tras el impacto, la conductora huyó. Cuando los efectivos policiales arribaron a la escena, la joven no se encontraba junto al vehículo involucrado en el siniestro. Minutos más tarde, fue ubicada en las cercanías, donde permanecía resguardada debido a que familiares de la víctima intentaban agredirla, según informaron las autoridades intervinientes.

Según el test de alcoholemia practicado por las autoridades, la joven presentaba 1,49 gramos de alcohol por litro de sangre al momento del siniestro.

Testigos señalaron que la menor caminaba por la vía pública al momento de ser atropellada. El Ministerio de Seguridad precisó que el accidente se produjo mientras la camioneta ejecutaba una maniobra de marcha atrás en un sector donde la visibilidad suele ser reducida.

Tras ser embestida, la niña recibió asistencia médica inmediata por parte de personal de emergencias y fue trasladada en ambulancia al Hospital Notti , centro de referencia en pediatría de la región. Allí, los profesionales de la salud le diagnosticaron un traumatismo encéfalo craneano grave , por lo que permanece bajo cuidados intensivos.

Las autoridades dispusieron la intervención de efectivos de la Comisaría 20, junto a personal de Policía Científica e Investigaciones, quienes realizaron las pericias en el lugar del hecho. Además, se procedió al secuestro de la camioneta Ford Ranger involucrada en el siniestro, medida ordenada por el ayudante fiscal de turno.

El estado de la menor es reservado, en tanto que la comunidad de Tupungato sigue con atención la evolución de su salud. El equipo médico del Hospital Notti informó que la paciente fue ingresada con lesiones de carácter severo y permanece en observación permanente, bajo un estricto protocolo de atención pediátrica.

Fuente: Infobae