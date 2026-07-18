Cuáles son los números que ilusionan y obsesionan a los hinchas argentinos antes de la final contra España

“Para correr a los españoles, primero tuvimos que correr a los ingleses. La historia es cíclica y vamos a repetirla” , dice uno de los memes que en los últimos días se hizo viral en las redes sociales, antes de que Argentina enfrentara a Inglaterra en la semifinal del Mundial 2026 . Y antes de que triunfara por 2 tantos contra 1, así como lo hizo en México '86.

Este domingo a las 16, la Scaloneta jugará la final contra España. En Catar nos aferramos a las señales que nos hacían decir “elijo creer” , incluso cuando las cosas se ponían difíciles. Ahora, la numerología vuelve a protagonizar los días argentinos.

Como si el destino de la Selección estuviese escrito, los hinchas han recopilado en el camino mundialista la curiosa serie de números que, sin ser advertidos, acompañaron la trayectoria del plantel de Lionel Scaloni desde sus primeras hazañas, allá en 2021 con la Copa América.

Para muchos, este es el kilómetro cero del “elijo creer”. Roza casi lo místico y se remonta a una anécdota de Lionel Messi cuando el equipo se concentraba para jugar la final de la Copa América 2021.

Aburridos en una habitación, un grupo de jugadores empezó a jugar a un juego inventado con una baraja española. El juego tenía una regla cargada de destino: cada jugador tenía 10 intentos para adivinar la próxima carta que saldría del mazo. Si la adivinabas, significaba que Argentina saldría campeón de América y te la tenías que tatuar.

En su último intento, Leo arriesgó por el “Cinco de Copas” . Hasta ese momento había jugado cuatro finales con la Selección Mayor y las había perdido todas. En 2021 era su quinto intento y esa carta representó entonces que la quinta iba a ser la vencida.

Pero ahora, tras cuatro triunfos que la Argentina vivió desde 2021 (el Mundial de Catar, otra Copa América y la Finalissima) no sería loco pensar en el re-significado de esa carta de Lionel: tiene cuatro copas con la Selección y el domingo juega por la que podría ser el cierre perfecto de la profecía.

A lo largo de sus años en la Selección, Messi jugó con diferentes números . Esta teoría es una de las que más “anulo mufa” se llevó por parte de los usuarios de redes sociales. Y es que cada uno de los dorsales que usó coincide con una victoria argentina en una final.

El primer dorsal es el 10: el 10 de julio de 2021 , en el Estadio Maracaná, un gol de Ángel Di María hizo que Argentina le ganara la final de la Copa América a Brasil. El resultado fue 1 a 0.

El segundo dorsal es el 15: Messi usó ese número de camiseta durante los Juegos Olímpicos de Beijing 2008 donde el equipo ganó la medalla de oro.

El 14 de julio de 2024, la Selección jugó ante Colombia otra final de la Copa América. El gol lo hizo Lautaro Martínez, pero el partido concluyó a la medianoche del 15 . Otro 15 de julio dos años después Argentina venció a Inglaterra en las semis del mundial.

El tercer dorsal es el 18: el 18 de diciembre de 2022 Argentina ganó por tercera vez la Copa del Mundo, en esta oportunidad frente a Francia. La vistió durante el principio de su carrera en la Selección.

El cuarto dorsal es el 19: fue la camiseta que usó Messi en su debut en la Copa del Mundo 2006 en Alemania. Este 19 se juega la final del mundo y Messi va a estar presente .

Un cambio que hizo Scaloni sobre los minutos finales del segundo tiempo contra Inglaterra -cuando íbamos perdiendo 1 a 0- fue el de Nicolás Otamendi (19) por Lisandro Martínez, Rodrigo De Paul (7) por Giuliano Simeone y Gonzalo Montiel (4) por Nahuel Molina. Entraron los tres juntos y la foto recorrió el mundo.

Otamendi con la 19 y De Paul con la 7 fueron quienes abrazaron a Messi luego de que Montiel con la 4 metiera el gol que nos dio la Copa del Mundo 2022 en Catar. Al abrazo se sumó Enzo Fernández, pero en su dorsal el 24 se ve parcialmente: solo el 4.

Para muchos hinchas obsesionados con la numerología el mensaje estaba claro aunque no lo habíamos notado antes: la final que se juega en Estados Unidos será el 19/7 a las 4 de la tarde.

Un dato más se agrega el 19-7. Los detallistas encontraron estos dos números en la tabla de goles realizados y goles recibidos de la Argentina: 19 goles a favor, 7 goles en contra.

Desde que asumió de forma interina allá por 2018, Scaloni construyó una de las eras más gloriosas de la Selección Argentina. Sumando todos sus partidos, la gran final ante España será, de manera exacta, el número 104 como director técnico de Argentina.

El número coincide con otro dato de la final del mundo: será el partido número 104 desde su creación.

La última vez que Argentina se enfrentó a Inglaterra en un mundial fue en 1998, año en el que equipo dirigido por Daniel Passarella eliminó a su histórico rival en octavos de final.

Desde el 1° de julio de 1998 hasta la nueva disputa, que ocurrió el 15 de julio de 2026, tuvieron que pasar 10.241 días.

¿La coincidencia? Ocurre al desgranar el número: Messi (el 10) le da un pase a Enzo (el 24) que termina en el gol del empate ante los ingleses (el 1) .

En el histórico partido de octavos de final del Mundial de Francia 1998 Argentina eliminó a Inglaterra por penales tras empatar 2-2. Fue Javier “Pupi” Zanetti, jugador del Inter de Milán, quien marcó uno de los tantos usando la camiseta azul número 22 .

Tuvieron que pasar 28 años para que Lautaro “El Toro” Martínez, otro capitán del Inter de Milán que viste la 22 en Argentina , le clavara el gol de la victoria a la Inglaterra de Harry Kane.

El miércoles, muy emocionado en zona mixta, cuando un colega le recordó que el último gol a los ingleses en un Mundial -en Francia ´98- lo había anotado Zanetti, actual vicepresidente del Inter, el delantero bahiense dijo: “Sí, el destino me regaló esto, y fue con una camiseta azul y con el número 22”.

Curiosamente, si se suman los dos dígitos (2+2) se obtiene 4.

En casi un siglo de Copas del Mundo, solo dos países lograron defender su corona con éxito y alcanzar el bicampeonato . La primera fue la Italia de Vittorio Pozzo (1934-1938); la segunda fue el Brasil de Pelé y Garrincha (1958-1962).

En Francia 1938, la Italia campeona defensora tuvo que destrabar su pase a semifinales en un partido de extrema tensión ante el equipo local. El resultado fue un categórico 3 a 1.

En Chile 1962 el Brasil que venía de reinar en Suecia se topó en los cuartos de final contra una durísima Inglaterra en Viña del Mar. Otra vez, el defensor se llevó la victoria con el mismo resultado: un 3 a 1.

¿Lo curioso? El resultado no se repitió nunca más hasta este mundial . Nuestra Selección Argentina, actual campeona del mundo, libró un duelo de cuartos de final ante Suiza que concluyó con un gol de Lautaro Martínez para poner el partido 3 a 1.

Otra vez, la suma de ambos dígitos (3+1) da 4. ¿Elegimos creer?

Redactora de la sección Sociedad

Fuente: Clarín