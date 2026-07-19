De Paul le pidió disculpas a la hinchada argentina tras la derrota ante España

Después de la derrota por 1 a 0 ante España en la final del Mundial 2026, Rodrigo De Paul y Lionel Messi se acercaron a una de las tribunas argentinas para saludar a los miles de fanáticos que asistieron al Metlife Stadium. El mediocampista, por su parte, llorando, le pidió disculpas a los fans por no haber conseguido el bicampeonato.

Mientras los futbolistas argentinos miraban a las gradas, De Paul no pudo contener las lágrimas y se quebró en llanto. En un momento, levantó las manos e hizo una señal de disculpas por no haber podido vencer a España, y, luego, se dejó caer.

De Paul y el pedido de disculpas de cara a la tribuna 🙏 pic.twitter.com/XZwR1tiIwR

Más tarde, se dirigieron hacia la tribuna trasera al arco, donde también había hinchas argentinos. Allí, el mediocampista se sentó en el campo de juego y volvió a romper en llanto.

De Paul era uno de los jugadores que habían salido del once titular en el partido ante Inglaterra . En el cruce por semifinales, el futbolista de Inter Miami, que se había ganado un lugar en el esquema inicial, fue reemplazado por Giuliano Simeone, aunque después, en el segundo tiempo, ingresó.

En tanto, el campeón del mundo volvió a la titularidad este domingo, en la final ante España. Lionel Scaloni decidió que vuelva a jugar desde el arranque, hasta los 70 minutos, cuando fue reemplazado por Giuliano Simeone.

¡DOS CAMBIOS MÁS EN ARGENTINA! Simeone y Medina ingresaron en lugar de Cuti Romero y De Paul. #MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/UtLpBaf3v5

Tal como informó LA NACION , el capitán de la selección argentina rompió en llanto tras la entrega de medallas y mientras la hincha argentina lo consolaba con canciones. El astro no pudo contener las lágrimas, luego de lo que fue un sufrido partido contra España, que terminó 1 a 0 en favor del conjunto que lidera Luis de la Fuente.

Minutos antes de quebrarse, el rosarino permanecía acostado sobre el campo de juego mientras se consumaban los festejos de La Roja a sus espaldas. En ese momento, Lamine Yamal se acercó y se fundió en un abrazo con Messi.

LAS LÁGRIMAS DE LA LEYENDA ABSOLUTA Lionel Messi rompió en llanto al recibir la medalla de subcampeón. #MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/ddt5HlEHme

Por su parte, Lionel Scaloni también rompió en llanto durante la conferencia de prensa posterior al partido y aseguró que la albiceleste “entregó todo”, mientras que puso en duda si seguirá en la selección. El DT argentino expresó un “agradecimiento eterno” a los jugadores y expresó: "Me duele en el alma, lo siento”.

“Dimos todo; somos grandes en la victoria y también en la derrota, y hoy tenemos que demostrar que sabemos perder”, reflexionó y agregó: "Siento tristeza. Agradecimiento eterno a estos chicos que no han dado otro final del mundo y han competido hasta el final. Ellos han sido mejores. El partido lo perdimos y asumimos las cosas”.

El director técnico, que tiene contrato hasta fin de año, dejó dudas sobre su continuidad al mando de la selección argentina y marcó: “Siento la necesidad de pensar porque no sé si voy a poder hacer algo tan grande como esto “.

“Habría que hablarlo. Mi lugar es el lugar soñado para todos. Hemos intentado hasta el último momento dar el máximo como cuerpo técnico, los jugadores también, y creo que es justo pensarlo. Este lugar es maravilloso, es un lugar soñado . En mi vida pensé estar en este lugar, entonces para seguir se necesitan un montón de cosas . Sobre todo volver a resetearse , a formar un grupo como este, que difícilmente se vuelva a formar. Me duele en el alma. Lo siento ”, continuó.

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Fuente: La Nación