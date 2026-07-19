Messi rompió en llanto tras la entrega de medallas y mientras la tribuna le dedicaba canciones de aliento

El capitán de la selección argentina, Lionel Messi , rompió en llanto tras la entrega de medallas y mientras la hincha argentina lo consolaba con canciones. El astro argentino no logró contener las lágrimas, luego de lo que fue un sufrido partido contra España, que terminó 1 a 0 en favor del conjunto que lidera Luis de la Fuente .

Minutos antes de quebrarse, el rosarino permanecía acostado sobre el campo de juego mientras se consumaban los festejos de La Roja a sus espaldas. Tomó la determinación de levantarse del suelo cuando tuvo a Lamine Yamal a metros suyo. Reincorporado, el jugador de Inter Miami se fundió en un abrazo con el futbolista blaugrana.

LAS LÁGRIMAS DE LA LEYENDA ABSOLUTA Lionel Messi rompió en llanto al recibir la medalla de subcampeón. #MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/ddt5HlEHme

Mientras que en Messi la derrota se expresó a través de la angustia, en otros integrantes del conjunto de Scaloni brotó el enojo. Apenas el árbitro Slavko Vincic señaló el cierre del encuentro, se produjo un tumulto entre futbolistas de ambos seleccionados en el campo de juego, con empujones, cruces y forcejeos .

Uno de los jugadores argentinos que quedó involucrado en el altercado fue Leandro Paredes , quien protagonizó un intercambio con futbolistas españoles. El mediocampista de Boca mantuvo primero un encontronazo con Eric García , a quien agarró del cuello. Y después con Gavi , que terminó en el suelo.

La situación obligó a la intervención de varios protagonistas para evitar que el conflicto escalara, entre ellos al mismo DT de la Argenitna. Mientras el entrenador oriundo de Pujato alejaba a sus dirigidos de los integrantes del conjunto de Luis de la Fuente, tanto Yamal como Borja Iglesias se acercaron a saludarlo.

ASÍ SE RETIRÓ LIONEL MESSI DEL CAMPO DE JUEGO #MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/AwPuRaSfrz

Nicolás Otamendi, flamante defensor de River, fue otra de las figuras que no escondió su bronca: mantuvo un fuerte entredicho con Rodri, a quien le recriminó haber estado “llorando toda la semana”.

Una vez bajó la espuma en la cancha, Scaloni habló con la prensa: “Tenemos que darle una validez enorme. Cuesta un montón. Tenemos que demostrar que sabemos perder. El partido lo perdimos y ya asumimos las cosas. No por eso vamos a olvidarnos de todo lo que hicimos para llegar hasta acá. Gracias a los jugadores, dimos todo. Si dejan todo como lo dejaron hoy, es un gran ejemplo para la gente y para nuestro país. Hay que levantarse".

Desde el comienzo del partido, el seleccionado español impuso las condiciones del partido. Con el control de la pelota y una presión alta, obligó a la Argentina a replegarse y buscar respuestas desde el orden defensivo . La primera situación clara llegó tras una combinación entre Lamine Yamal y Dani Olmo que terminó con una buena intervención de Emiliano “Dibu” Martínez. Con el paso de los minutos, el dominio español se acentuó y la Albiceleste apenas pudo insinuar algunos contraataques aislados.

El equipo de Scaloni, además, sufrió un contratiempo importante antes del descanso. Lisandro Martínez , que había sido amonestado por cortar un avance español, no pudo continuar por una molestia física y fue reemplazado por Otamendi.

En el complemento, el desarrollo prácticamente no cambió. España siguió monopolizando la posesión y volvió a encontrarse con un inspirado Dibu Martínez, que respondió ante un remate de Álex Baena , sostuvo el empate con una doble atajada frente a Pau Cubarsí y Mikel Merino , y volvió a intervenir con seguridad para mantener con vida a la selección argentina.

La resistencia albiceleste se complicó todavía más sobre el cierre del tiempo reglamentario. Enzo Fernández, que ya había sido amonestado, derribó a Cubarsí para frenar un contraataque español y recibió la segunda tarjeta amarilla . Con un futbolista menos, la Argentina logró sostener el empate hasta el final de los 90 minutos y llevó la definición al alargue.

En el tiempo suplementario, España volvió a instalarse en campo rival y generó las ocasiones más claras. Martínez apareció otra vez para desviar un centro de Pedri que encontraba a Nico Williams listo para definir, mientras que un gol del propio Williams fue anulado por una infracción previa de Mikel Merino sobre Otamendi.

Sin embargo, a los 106 minutos, Ferran Torres encontró el gol que rompió el cero y le dio a España el 1 a 0 definitivo. La Argentina intentó reaccionar en el tramo final, pero no consiguió evitar la derrota y el seleccionado europeo conquistó su segunda Copa del Mundo.

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Fuente: La Nación