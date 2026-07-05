De la Fuente, DT de España: el gran choque ante Portugal y la sanción levantada a Balogun

Luis De la Fuente sueña con llevar a España a lo más alto del fútbol mundial. Después de conquistar la Eurocopa, el conjunto ibérico pretende seguir las celebraciones en la Copa del Mundo, en la que este lunes se medirá con Portugal, el equipo de Cristiano Ronaldo. La influencia del capitán luso es un factor extra en la atención del entrenador español, quien llenó de elogios al crack rival.

“Soy un admirador de Cristiano. Admiro a la gente con carácter, ambición y ganas de crecer. Me rindo ante Cristiano”, sentenció el estratega cuando le preguntaron por el capitán portugués en la conferencia de prensa previa al duelo de octavos de final, que comenzará a las 16 (hora argentina).

Las expresiones de De la Fuente sobre Cristiano fueron varias, todas cruzadas por la admiración, el respeto y la sinceridad. “Es un futbolista que tiene que tenerte pendiente en cualquier circunstancia. Siempre hay que estar pendiente de Cristiano . Es el mejor en las zonas donde se deciden los partidos . Prefiero que no juegue, pero creo que va a jugar”, reconoció el entrenador.

“Con Cristiano no se puede estar tranquilo. Ahora, tengo absoluta confianza en los jugadores de la línea defensiva. Eso es el fútbol, ser superior al rival en las áreas, que es donde se deciden los partidos. Cubarsí o Laporte son jugadores de un nivel excepcional y capaces de superar a cualquier rival. Confío ciegamente en los nuestros”

Sobre la suspensión revocada a Balogun , el entrenador De la Fuente fue cauto y prefirió no ir más allá en las consideraciones: “Entiendo que han tomado la decisión porque se puede. No tengo toda la información”.

En la charla con los periodistas también le consultaron sobre Lamine Yamal, que llegó al Mundial como una de las grandes figuras pero todavía no logró destacarse en su máximo potencial: “Le veo cada día más motivado, con más ganas. Sé que a Lamine le encantan estos partidos, la responsabilidad, estar en el foco... Eso es bueno, pero tiene que estar al margen de la ansiedad. Eso sí, cero ansiedad y 100% de motivación. Un futbolista así da mucha tranquilidad a los entrenadores”.

Sobre el funcionamiento colectivo de la selección explicó: “Los futbolistas se sienten capaces de hacer las cosas mejor. Siempre queremos ser mejores. Para ganar a Portugal necesitaremos ser mejores que en el partido contra Austria. Con lo que hemos hecho hasta ahora no nos da para ganar el Mundial, pero hay margen de mejora”.

De la Fuente fue consultado sobre esta selección con respecto al camino de otras que terminaron como campeones del mundo: “Que te comparen con generaciones tan brillantes es un honor. Nadie les ha regalado nada. Sólo les falta ser campeones del mundo y estamos en el camino. Es muy difícil que se consiga, pero el reconocimiento que tienen será fantástico. Pero... ¿Y si sí?”

Volvió a elogiar a sus jugadores: “Me permito el lujo de pensar que mis futbolistas son los mejores del mundo. Mañana (por el choque de este lunes) nos enfrentamos dos equipos de características muy similares. Lo hemos visto por tener más conocimiento sobre el rival. Esto se va a determinar por pequeños detalles. Cuanto mejor conozcamos al rival, mejor. Hay que estar pendientes de las fortalezas del rival y creo que será un partido muy diferente. Veremos quién decanta la balanza a su favor”.

De la Fuente se refirió al duelo que tendrá Lamine contra el lateral izquierdo Nuno Mendes: “Nuno les presiona a muchos jugadores. Es muy bueno. Eso es el fútbol. Siempre que hablamos con Lamine es para darle tranquilidad. No queremos que tenga ansiedad”.

¿Y como es el DT con respecto al plantel? “Intento estar pendiente de todo lo que puedo controlar: darle a mis jugadores toda la información posible. Estamos centrados sólo en el fútbol. Estamos en nuestra burbuja, en nuestro espacio seguro. Vivimos muy cómodos”.

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Fuente: La Nación