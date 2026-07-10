Cuándo juega Argentina vs. Suiza, por el Mundial 2026

Este sábado, la selección argentina y Suiza se enfrentan en un partido correspondiente a los cuartos de final del Mundial 2026. El encuentro, que comienza a las 16 (horario argentino), se disputa en el Arrowhead Stadium de Kansas City, Estados Unidos, y se puede ver en vivo por televisión a través de Telefé, TyC Sports, DSports y TV Pública, como así también por streaming en las plataformas Disney+ Premium y Paramount+. El minuto a minuto está en canchallena.com.

El campeón del mundo en ejercicio se metió entre los ocho mejores del certamen ecuménico tras derrotar a Egipto por 3 a 2 en un partido memorable. Los goles albicelestes fueron convertidos por Cristian ‘Cuti’ Romero, Lionel Messi y Enzo Fernández; mientras que Yasser Ibrahim y Mostafa Ziko pusieron en ventaja parcial a los africanos. Nunca antes un seleccionado había remontado un 2 a 0 adverso en una Copa del Mundo, sin necesidad de disputar el tiempo suplementario, a falta de menos de 15 minutos para que concluyan los 90′.

El equipo helvético, por su parte, superó a Colombia por 4 a 3 en los penales luego de un deslucido empate 0 a 0 en los 120′ reglamentarios. En la tanda, Juan Fernando Quintero, Jáminton Campaz y Luis Díaz convirtieron para los colombianos; mientras que Dávinson Sanchez estrelló su remate en el travesaño y Gregor Kobel contuvo el disparo de Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández. Para los suizos, en tanto, anotaron Granit Xhaka, Zeki Amdouni, Cedric Itten y Rúben Vargas, y Manuel Akanji la tiró afuera.

De cara al compromiso trascendental de este sábado, Lionel Scaloni, DT de la selección argentina, tendría en mente utilizar desde el arranque a casi todos los que fueron titulares ante Egipto. Sin mucho margen de prueba, no pareciera una opción viable modificar el esquema aún cuando el funcionamiento está en deuda. La primera incógnita está en el lateral derecho, en el que Nahuel Molina todavía no encontró su mejor versión y tiene una tarjeta amarilla, por lo que una nueva amonestación lo dejaría afuera de una eventual semifinal frente a Inglaterra o Noruega.

La otra discusión aparece en el ataque. Lautaro Martínez volvió a mostrar argumentos para pelear un lugar : aprovechó bien los minutos frente a Egipto, generó varias situaciones y asistió a Enzo Fernández para el 3 a 2 definitivo. Sin embargo, el capitán de Inter de Milán también tuvo oportunidades al comienzo del Mundial, mientras que Julián Álvarez apenas suma una titularidad en este torneo y mostró una evolución respecto de sus actuaciones anteriores.

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, la selección argentina corre con amplia ventaja para quedarse con la victoria y, en consecuencia, con el pase a las semifinales, en el encuentro de este sábado. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 1.75 contra los 5.80 que se repagan por un hipotético triunfo de Suiza. El empate en tiempo reglamentario, por su parte, cotiza cerca de 3.72.

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Fuente: La Nación