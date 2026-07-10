Alexander Zverev venció a Arthur Fery y es finalista de Wimbledon

El alemán Alexander Zverev alcanzó la final de Wimbledon al vencer al sorprendente inglés Arthur Fery en sets corridos: 7-6(0), 6-2 y 6-4. De esta manera, el número tres del ranking mundial jugará el domingo (desde las 12 del mediodía, hora de la Argentina) contra el vencedor del encuentro entre dos gigantes que se medirán a continuación: el serbio Novak Djokovic y el italiano Jannik Sinner.

Al contrario de otros torneos grandes, Zverev llegó al All England con perfil bajo. El alemán sabía de antemano que las luminarias se posarían sobre Djokovic y Sinner , por lo que se dedicó a lo que mejor le sale: jugar al tenis. Además, puede decirse que el jugador germano sintió una cierta liberación luego de ganar en Roland Garros . Hasta hacerse con el Grand Slam sobre polvo de ladrillo, Zverev llevaba tres finales perdidas en los torneos grandes. Su triunfo en el Bois de Boulogne le dio alas. Lo convenció de que podía. Y ahora va por los dos primeros puestos del ranking, allí donde están el español Carlos Alcaraz y el italiano Sinner. Ser finalista en esta edición de Wimbledon es su mejor actuación en este torneo: su Rubicón era la cuarta ronda, que nunca había pasado.

Otra estadística: con su victoria de este viernes en sets corridos, Zverev se convirtió en el tercer tenista de la Era Abierta en ser finalista en un torneo grande luego de levantar el título en su primer Grand Slam: Wimbledon después de Roland Garros, en su caso.

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Fuente: La Nación