Cuáles son las ciudades más frías de la Argentina hoy, lunes 6 de julio

La ola polar continúa afectando a gran parte de la Argentina con frío extremo en varias provincias. Bajo ese contexto, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que hay al menos 21 ciudades con temperaturas por debajo de los 0°C entre las 6:00 y las 7:00 .

El primer puesto fue para Maquinchao (Río Negro) , con una temperatura de -8,2°C y humedad del 83%.

El segundo lugar lo ocupó Malargüe (Mendoza) , con -6,4°C, sensación térmica de -9,1°C y humedad del 83%. El podio lo completó San Carlos de Bariloche (Río Negro) , con una temperatura de -5,9°C, sensación térmica de -8,6°C y humedad del 80%.

El top diez de las temperaturas más bajas entre las 6:00 y las 7:00 quedó de la siguiente manera:

Fuente: TN