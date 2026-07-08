Cuáles son las ciudades más frías de la Argentina hoy, miércoles 8 de julio

Después de la ola polar que afectó a gran parte del país durante los últimos días, las temperaturas comenzaron a dar un respiro en varias provincias. Sin embargo, el frío todavía se hace sentir en algunas zonas: según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) , al menos 13 ciudades amanecieron este miércoles con temperaturas bajo cero .

El primer puesto del ranking general de la mañana es para El Calafate (Santa Cruz) , que registró una temperatura de -6,2°C a las 10:00, el valor más bajo del país en lo que va de la mañana.

El segundo lugar lo ocupa Perito Moreno (Santa Cruz) , con -5,2°C registrados a las 10:00. El podio lo completa La Quiaca (Jujuy) , que alcanzó los -4,8°C a las 9:00.

Este ranking se irá actualizando durante la mañana con la temperatura más baja registrada por cada ciudad entre las 6:00 y las 12:00.

Por la mañana, el cielo estará parcialmente nublado y la temperatura será de 8°C , con vientos del noroeste a velocidades de hasta 22 km/h.

Hacia la tarde, la máxima llegará a 20°C y los vientos soplarán del norte a velocidades de hasta 22 km/h. El cielo seguirá parcialmente nublado .

Para la noche se pronostican 17°C y cielo mayormente nublado . Se esperan vientos del norte de hasta 12 km/h.

Fuente: TN