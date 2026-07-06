Cuáles fueron las ciudades más frías de la Argentina hoy, lunes 6 de julio

La ola polar continúa afectando a gran parte de la Argentina con frío extremo en varias provincias. Bajo ese contexto, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que hubo al menos 48 ciudades con temperaturas por debajo de los 0°C durante la mañana .

El primer puesto fue para Maquinchao (Río Negro) , con una temperatura de -11,5°C.

El segundo lugar lo ocupó Malargüe (Mendoza) , con -8°C. El podio lo completó San Carlos de Bariloche (Río Negro) , con una temperatura de -7,4°C.

Para la mañana, la mínima será de 5°C . Se esperan neblinas y vientos del oeste a velocidades de hasta 22 km/h.

Por la tarde, la máxima llegará a 13°C y el cielo estará parcialmente nublado . Se pronostican vientos del oeste a velocidades de hasta 31 km/h.

Hacia la noche, la temperatura descenderá a 5°C y el cielo estará algo nublado . Los vientos seguirán soplando desde el oeste a velocidades de hasta 12 km/h.

Fuente: TN