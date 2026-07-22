Confirmaron que un joven rosarino desaparecido hace seis meses fue asesinado: detuvieron a dos expolicías

La investigación por la desaparición de Andrés Lisandro “Fido” Saavedra , el joven de 24 años que fue visto por última vez hace seis meses en Rosario, dio un giro en las últimas horas. La Justicia de Santa Fe confirmó que fue asesinado y por el caso, dos expolicías fueron detenidos . Sin embargo, el cuerpo de la víctima aún no fue encontrado.

Desde que se le perdió el rastro, la familia de Andrés sostuvo que él había sido asesinado . Su hermano, Javier, compartió un video en sus redes sociales donde aseguraba que el crimen estaba vinculado con un presunto robo cometido días antes contra efectivos .

Durante meses, los seres queridos de Saavedra reclamaron avances en la causa. Incluso, afirmaron que habían aportado pruebas e información para orientar la investigación.

Fuentes cercanas al caso indicaron a TN que los procedimientos de las últimas horas fueron ordenados por la fiscal Agustina Eiris , de la Unidad de Violencias Altamente Lesivas de la Fiscalía de Rosario, y se realizaron durante la noche del martes en dos casas ubicadas en las calles Rivarola al 7400 y Garay al 5100.

En los allanamientos fueron detenidos Cristian B. , policía exonerado, y su padre Pedro B. ,un oficial retirado. Ambos serán llevados a una audiencia imputativa el martes que viene y enfrentarán una acusación por homicidio .

Durante los operativos también se realizaron rastrillajes con perros especializados en los dos domicilios para intentar encontrar el cuerpo de Andrés, pero las búsquedas dieron resultado negativo .

Andrés Lisandro Saavedra fue visto por última vez a mediados de enero en Rosario. Desde entonces, su familia impulsó una intensa búsqueda y denunció públicamente que el joven había sido asesinado.

Según contó su hermano Javier Saavedra, Andrés y otro joven habrían participado de un presunto robo en la casa de policías, de la cual se habrían llevado algunos objetos de poco valor. Después de ello, los efectivos habrían logrado identificar a los presuntos responsables.

Siempre según la versión de Javier, el otro involucrado lo habría señalado y, a partir de ese momento, Andrés habría sido engañado, entregado y asesinado .

El hermano de la víctima también aseguró que la familia cree que el cuerpo fue enterrado y mencionó tres posibles lugares donde podría encontrarse: la localidad de Pérez, una casa ubicada sobre Rivarola (que ya fue allanada) y un pueblo cercano a Totoras.

Javier explicó que la principal versión sobre lo ocurrido surgió del testimonio de una persona que luego decidió no declarar en la causa por temor . “Queremos saber dónde está el cuerpo y que se identifique a los responsables”, expresó.

Fuente: TN