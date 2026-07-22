Buscan en Córdoba a un hombre de nacionalidad polaca por el femicidio de una mujer de 36 años

La Justicia de Córdoba investiga el femicidio de Luciana Daniela Ojeda y busca intensamente a su pareja, un hombre de nacionalidad polaca que está acusado por el crimen. El sospechoso, identificado como Jan Lu Korzeniecki , de 45 años, tiene una orden de captura internacional y permanece prófugo.

La mujer de 36 años fue encontrada muerta el miércoles 15 de julio, cerca de las 6 de la mañana, en un departamento ubicado sobre la calle Ituzaingó al 600, en el barrio Nueva Córdoba. En el lugar también estaba su hija de 5 años, que luego quedó al cuidado de la familia materna.

La causa llegó a la fiscalía especializada tras la denuncia de los familiares de la víctima , quienes desde un primer momento pidieron que se investigara a la pareja de la mujer.

Ante ello, el fiscal Gonzalo Berrotarán Romano imputó a Korzeniecki por el delito de homicidio agravado por el vínculo en contexto de violencia de género.

Según medios locales, Korzeniecki mantenía una relación con Luciana desde hacía algunos meses y había llegado desde Europa unos diez días antes de su muerte . La pareja se había instalado temporalmente en el departamento donde ocurrió el hecho y tenía previsto mudarse a la zona de Argüello.

De acuerdo con la denuncia de la familia, el hombre escapó después del hecho y desde entonces no volvió a ser visto. La investigación continúa para determinar qué ocurrió dentro del departamento y dar con el paradero del acusado.

En los últimos días se conoció el resultado de la autopsia, que determinó que Ojeda murió por un paro cardiogénico provocado por un fuerte golpe en la zona del pecho.

La mujer contaba con un botón antipánico por una denuncia previa contra su exmarido, quien permanece detenido en la cárcel de Bouwer.

La hermana de la víctima, Claudia, aseguró que nunca estuvo de acuerdo con la relación, aunque siempre intentó acompañarla. “Yo no estaba de acuerdo, pero le dije que la iba a acompañar y que no la iba a desamparar en ningún momento”, contó en declaraciones a Cadena 3.

De acuerdo a lo que relató, se conocieron a través de redes sociales y, con el paso del tiempo, el hombre viajó desde Europa para conocer personalmente a Ojeda. La familia tuvo contacto con él cuando regresó por tercera vez a Córdoba.

Claudia recordó un episodio que despertó su preocupación: durante una discusión, el acusado rompió el teléfono celular de Luciana y destrozó distintos objetos del departamento. “Se puso celoso, le destruyó el teléfono y todas las cosas que tenía”, señaló.

También reveló que pocos días antes del crimen su hermana le había dicho que había decidido terminar la relación. “Me dijo: ‘Terminamos, me bloqueó. No va más esta relación, yo quiero estar tranquila’”.

El último contacto entre ambas fue la noche del lunes previo al hallazgo del cuerpo. “La vi, estaba con mangas largas porque hacía frío. Me dijo que estaba bien, que me quedara tranquila. Pero no estaba nada bien”, lamentó.

En medio del dolor, Claudia sostuvo que Luciana atravesaba una relación atravesada por el control y la violencia psicológica: “La veía muy afligida, muy perturbada con esta relación que era muy de idas y vueltas. Claramente era una persona violenta, que quería dominar y controlar todas las situaciones de la vida de ella”.

Y reclamó que el acusado sea localizado y cumpla su condena: “No voy a descansar hasta saber que él está detenido y haya justicia para mi hermana”.

Fuente: TN