Dos delincuentes robaron en una oficina en Lomas de Zamora: amordazaron a un empleado y se llevaron $3.500.000

Dos delincuentes asaltaron una administración de consorcios ubicada en la localidad bonaerense de Lomas de Zamora . Durante el ataque, amenazaron a un empleado, lo ataron de pies y manos, lo amordazaron y escaparon con $3.500.000 en efectivo y una computadora .

El robo ocurrió en una oficina ubicada en un edificio de 10 pisos sobre la calle José Ignacio Gorriti al 100, en la zona de Las Lomitas. De acuerdo con las imágenes a las que pudo acceder TN , los ladrones actuaron con rapidez y fueron directamente hacia el lugar donde estaba guardada la plata.

“ Vení, tirate al piso ”, se escucha decir a uno de los sospechosos que amenazó al empleado de la administración. “Yo te doy todo”, dice la víctima antes de que el otro cómplice comience a atarlo de manos y pies.

“ No grites ni digas nada porque te voy a romper la cabeza ”, le advierte el delincuente al joven. Antes de que se fueran con la plata, le volvió a decir: “No te muevas porque te vuelo la cabeza”.

Los ladrones abandonaron la oficina y dejaron al empleado amordazado dentro del departamento. Minutos después, la víctima logró salir arrastrándose hasta pedir ayuda . Una vecina le alcanzó una tijera para que pudiera cortar los precintos para liberarse.

Las cámaras de seguridad registraron la secuencia del asalto, además del ingreso, el recorrido y la fuga de los sospechosos. En las imágenes se observa que actuaron con la cara descubierta y sin utilizar guantes , por lo que los investigadores consideran que el material fílmico será clave para identificarlos.

Además de los registros de video, la Policía Científica trabajó en el lugar para buscar huellas dactilares, rastros genéticos y otros elementos que permitan avanzar con la investigación.

Una de las hipótesis es que los delincuentes conocían el funcionamiento de la oficina y que contaban con información previa sobre la existencia del dinero y la ubicación exacta de donde estaba guardado.

La causa quedó en manos de la Fiscalía de Lomas de Zamora, que analiza las cámaras de seguridad de la oficina y de la zona para reconstruir el recorrido de los asaltantes e identificarlos.

Fuente: TN