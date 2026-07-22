Crimen del policía en Loma Hermosa: la declaración clave para detener a un chico de 14 años como el tirador

Un adolescente de 14 años fue detenido como presunto el autor del disparo que mató al cabo de la Policía Federal Argentina (PFA) Cristian Alberto Gerez (36) , asesinado por dos motochorros que le robaron en Loma Hermosa.

La detención se realizó en las últimas horas en el Barrio Costa Esperanza, en Ciudad Jardín, partido de Tres de Febrero.

Fuentes de la investigación precisaron a Clarín que el adolescente se encontraba en la casa de una amiga de su hermana al momento de ser detenido por detectives de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) de San Martín y de la División Homicidios de la PFA.

Según indicaron, el menor fue señalado como el autor de los tres disparos , un primero al aire para intimidar y dos hacia el policía federal, quien murió el en lugar de un impacto en la cabeza.

El martes por la madrugada había sido detenido otro menor de 15 años , quien manejaba la moto con la que interceptaron al cabo, que circulaba en un Scooter 110cc por la calle Mariquita Sánchez de Thompson al 1300, en Loma Hermosa.

De acuerdo a los investigadores, este adolescente era buscado por una causa similar en la que el 28 de junio hirió de varios disparos a dos hombres a los que también intentarles robarle la moto, en las inmediaciones del barrio Curita.

Además, era investigado por otro robo de una moto cometido en diciembre de 2025. En ese momento, junto con al menos tres motochorros más, le sustrajeron el rodado a un joven en San Martín.

Previamente, también habían apresado un sospechoso de 17 que al declarar ante la justicia brindó datos de gran importancia para la causa. A partir de sus dichos los investigadores determinaron que el que manejaba la moto era el chico de 15 y que el de 14 fue su cómplice y el que disparó contra la víctima.

En función de esta declaración, sumado al análisis de las cámaras de seguridad y otras pruebas, se dispuso la libertad del adolescente de 17 años, quien había sido detenido a las pocas horas del crimen, cuando lo encontraron caminando con ropa similar a la de los autores del hecho. Mientras tanto, el sospechoso de 15 quedó alojado en un Centro de Menores del interior de la provincia de Buenos Aires.

Una vez que contaron con la identidad del sospechoso de 14 años, los detectives policiales comenzaron con su búsqueda. En primer lugar allanaron un predio conocido como "El galpón de la gorda Laura" , donde se creyó que habían guardado la moto del policía tras el robo. Allí no encontraron nada.

Finalmente lo localizaron mientras caminaba por el barrio de emergencias Costa Esperanza. En ese momento, el sospechoso les dijo a los policías que había quemado la moto que robaron así también como las ropas utilizadas para borrar pruebas. Esta declaración carece de valor probatorio para la causa hasta tanto sea ratificada o rectificada en sede judicial.

El expediente está en manos de los fiscales Fabián Hualde y Silvia Sorrentino, de la Fiscalía N° 1 del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil.

El cabo Gerez fue asesinado este lunes cerca de las 20.20 por dos motochorros que lo interceptaron mientras circulaba en un Scooter 110 cc por Loma Hermosa.

Primero, los ladrones dispararon al aire y el cabo detuvo su marcha. Allí, uno de los asaltantes lo obligó a bajarse de la moto, que quedó tirada en el piso.

El policía comenzó a retroceder mientras el asaltante lo apuntaba con su arma y le sacaba un bolso negro que llevaba la víctima. De acuerdo a las imágenes de las cámaras de seguridad, la víctima realizó un movimiento similar al de sacar su arma reglamentaria. Fue en ese momento que el asaltante le disparó dos veces.

El ladrón volvió sobre sus pasos hasta subirse a la moto del cabo. Unos instantes antes, su cómplice había escapado en el rodado con el que habían llegado ambos.

De acuerdo con la información oficial, Gerez recibió un disparo mortal en la cabeza . Los vecinos llamaron al 911, lo que hizo que efectivos de la comisaría 5ta de Tres de Febrero fueran al lugar. Allí constataron que la víctima se encontraba inmóvil. Luego, personal del SAME verificó que no tenía signos vitales y murió en el lugar.

Según indicaron las fuentes, la Policía Científica que trabajó en el lugar determinó que el arma reglamentaria de Gerez -una Pietro Beretta calibre 9 milímetros- se encontraba en el bolso robado y que el cabo no tenía otra arma en su cintura.

Gerez nació el 16 de octubre de 1989. Según sus registros en bases de datos financieras, registró un domicilio en Santiago del Estero y luego en las localidades de Caseros (Tres de Febrero) y San Martín.

Ingresó a la PFA en noviembre de 2016. En la actualidad se desempeñaba en la División Redes Exteriores de la Superintendencia de Comunicaciones, en donde se ocupaba de mantenimiento y custodia de las redes exteriores de la PFA.

También registró un trabajo en relación de dependencia en una fábrica de pinturas.

Redactor de la sección Policiales

Fuente: Clarín