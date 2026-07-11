Condenaron a un hombre que comió en un bar de Villa Gesell, escapó sin pagar y amenazó con incendiar el local

ZONALES

La Justicia condenó a Fernando Andrés Sequeira, de 34 años, por un episodio ocurrido en un bar de Villa Gesell, donde consumió alimentos y bebidas, escapó sin pagar la cuenta y luego amenazó con incendiar el comercio cuando fue retenido por empleados hasta la llegada de la Policía.





La sentencia fue dictada por el Juzgado en lo Correccional N.º 2 de Dolores, a cargo del juez Jorge Martínez Mollard, quien homologó un juicio abreviado acordado entre el fiscal Juan Pablo Calderón, el defensor particular Roberto Dávila y el propio imputado, quien reconoció su responsabilidad penal por los delitos de estafa y amenazas, en concurso real.





El hecho ocurrió el 29 de enero de 2024, alrededor de las 17, en el Torino Bar, ubicado sobre Avenida 3, entre Paseos 104 y 105, de Villa Gesell.





Según quedó acreditado en la causa, Sequeira ingresó al establecimiento simulando ser un cliente habitual, se sentó en una mesa de la vereda y pidió una cerveza y un tostado de jamón y queso. Luego de consumir el pedido comenzó a adoptar una actitud provocadora: apoyó los pies sobre la mesa, insultó a transeúntes y clientes —especialmente a mujeres— y posteriormente permaneció durante un largo tiempo en el baño, donde se quedó dormido sentado sobre el inodoro.





Cuando un empleado logró despertarlo y le presentó la cuenta para que abonara el consumo, el hombre reaccionó de manera hostil y aprovechó un descuido para escapar sin pagar. Sin embargo, el camarero salió tras él, logró alcanzarlo a pocos metros y lo hizo regresar al comercio.





Mientras esperaba la llegada de la Policía, el imputado comenzó a insultar al encargado y a un empleado, invitándolos reiteradamente a pelear y profiriendo graves amenazas.





"Vos querés que esto sea por las malas, entonces va a ser por las malas. Que venga la Policía, yo no voy a pagar nada. Llamá a la Policía, te voy a escrachar el bar... me voy a encargar de que nadie más venga acá, te voy a prender fuego el local", expresó a los gritos, según quedó incorporado en el expediente.

Cuando arribó el personal del Grupo de Apoyo Departamental (GAD) Mercedes, afectado al Operativo Sol a Sol 2023/2024, encontró al acusado descalzo, con el torso desnudo y en evidente estado de ebriedad. Los efectivos intentaron que abonara la deuda para resolver el conflicto, pero volvió a negarse y reiteró sus amenazas.





"Yo no voy a pagar nada, llévenme, voy a prender fuego el bar", manifestó frente a los policías.

Ante su resistencia, los uniformados debieron reducirlo y colocarle las esposas utilizando la fuerza mínima indispensable. La aprehensión fue avalada por la Fiscalía de Villa Gesell.





Para dictar la condena, el juez valoró las actas policiales, las denuncias, los testimonios de las víctimas, las inspecciones oculares, fotografías y demás pruebas reunidas durante la investigación, concluyendo que existían elementos suficientes para acreditar tanto la estafa como las amenazas.





Finalmente, Fernando Andrés Sequeira fue condenado a seis meses y diez días de prisión de ejecución condicional, por los delitos de estafa y amenazas en concurso real.