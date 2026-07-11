Cipolletti: roció a su pareja con combustible e intentó prenderla fuego, pero su hija evitó el femicidio

Un hombre quedó detenido en Cipolletti, Río Negro , acusado de tentativa de femicidio luego de atacar a su pareja, rociarla con combustible e intentar prenderla fuego con un encendedor. El hecho ocurrió el viernes en una vivienda donde convivían el acusado, la víctima y tres menores de edad, entre ellos una hija en común.

La investigación del Ministerio Público Fiscal de Río Negro determinó que el episodio comenzó cerca de las 11.15, durante una discusión por un reclamo de dinero. Según la acusación, el hombre insultó a la mujer, la golpeó, la tomó del cuello y la presionó contra la puerta de entrada de la casa.

En medio de la agresión, una de las adolescentes intervino para intentar detenerlo . Otro de los niños también quiso defender a su madre y terminó con un golpe en el rostro durante el forcejeo.

De acuerdo con la reconstrucción fiscal, la víctima tomó un cuchillo para proteger a su hijo, pero lo dejó luego de que su hija menor le pidiera que no lo utilizara. Fue entonces cuando el acusado habría aprovechado para rociarla con combustible y amenazarla con matarla mientras intentaba encender un fuego .

El ataque no llegó a concretarse porque la adolescente logró golpear la mano de su padre y hacer que el encendedor cayera al piso. Luego, con la ayuda de su hermano, consiguió sacar al hombre de la vivienda.

Tras retirarse del domicilio, el acusado continuó con la violencia: habría dañado el vehículo de la víctima al arrojarle un ladrillo y se fue del lugar mientras advertía que regresaría. Minutos después volvió a la casa, pero ya se encontraba allí personal policial que procedió a detenerlo.

Durante la audiencia de imputación realizada este sábado, la Fiscalía presentó como pruebas el acta policial, la denuncia de la víctima, testimonios de vecinas que acudieron al lugar, certificados médicos y distintos informes periciales.

El examen del médico forense confirmó lesiones en el cuello y en el antebrazo izquierdo de la mujer , compatibles con presión ejercida con las manos y rasguños. Además, pese a que la víctima se había bañado y cambiado de ropa, el informe indicó que todavía presentaba olor a combustible.

Los investigadores también señalaron la existencia de lesiones de distinta antigüedad, lo que fue considerado como un posible indicio de un contexto de violencia previa.

El fiscal jefe Santiago Márquez Gauna y la fiscal adjunta Laura Olea solicitaron la prisión preventiva al considerar que existía riesgo de fuga y de entorpecimiento de la investigación. La defensa había planteado medidas alternativas, pero la jueza de garantías Sonia Martín resolvió que el acusado permanezca detenido durante cuatro meses .

La magistrada sostuvo que la medida era necesaria para proteger a la víctima y a los niños involucrados, además de garantizar el avance del proceso judicial.

Fuente: TN