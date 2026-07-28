Claudia Sheinbaum negó las acusaciones de Javier Milei sobre una campaña contra la Argentina: “Es falso”

Tras las acusaciones de Javier Milei, Claudia Sheinbaum negó que el gobierno de México haya financiado una presunta campaña antiargentina que, según el Presidente, tiene el fin de desacreditarlo rumbo a las elecciones del próximo año. "Es falso" , afirmó la mandataria.

"No hay ninguna campaña contra ningún país del mundo ni contra ningún gobierno del mundo", respondió la presidenta mexicana ante la consulta que recibió este lunes durante su habitual conferencia de prensa.

Firme en su afirmación, por el contrario, consideró que, en cambio, existen operaciones en contra de su administración. "Lo que sí hay al revés es una campaña orquestada desde muchos lugares en contra de nuestro gobierno, pero nosotros no acostumbramos a meternos con otros países" , enfatizó Sheinbaum.

Sus dichos salen al cruce de la denuncia pública que hizo el líder de La Libertad Avanza (LLA) el domingo desde La Rural, al asegurar que "Argentina es faro de Occidente y por eso toda la campaña mediática" en contra del país desde la final del Mundial 2026.

Según dijo Milei, el que puso "más plata" para cumplir con ese objetivo de crear una imagen negativa sobre el país es "el Gobierno de Brasil". Además, sostuvo en Radio Mitre que "también han financiado esta campaña anti-Argentina México y el Partido Demócrata de los Estados Unidos".

"Esas son las cabezas progresistas que no quieren que las ideas de la libertad funcionen si usted empieza a demostrar que corriendo del Estado a los parásitos estos la gente está mejor", agregó el Presidente.

De acuerdo con su teoría, la estrategia para desprestigiar al país tienen que ver con su tarea al frente del Gobierno. "Estamos poniendo en jaque la política de estos chorros que se escudan detrás del Estado para robarle a la gente, están nerviosos porque se está demostrando que si sacas al estado del medio, la gente prospera", dijo.

Las expresiones del mandatario nacional en contra de sus colegas de la región fueron un día después de que su visita a San Pablo para apoyar la candidatura de Flávio Bolsonaro abriera una crisis con el gobierno de Lula Da Silva , tras la catarata de insultos y críticas que lanzó contra su par y que pareciera no tener una pronta resolución.

Este lunes, en medio de la escalada diplomática, el mandatario brasileñó aludió a las críticas que recibió de Milei y eligió la ironía para responderle. "¿Quién es ese tipo?", preguntó cuando le consultaron por el conflicto, en un ninguneo con el que, además, eludió confrontar abiertamente con el argentino.

Fuente: Clarín