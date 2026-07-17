Chocaron la camioneta que trasladaba al ministro de Seguridad de Santa Fe

La camioneta oficial del ministro de Justicia y Seguridad de Santa Fe , Pablo Cococcioni , fue embestida desde atrás este jueves por la tarde sobre la avenida Circunvalación de Rosario , en uno de los accesos más transitados de la ciudad. El funcionario resultó ileso junto con el personal que lo acompañaba , según confirmó el propio ministerio a cargo.

El siniestro ocurrió sobre la ruta nacional A008 , a la altura de Uriburu, en el carril con sentido hacia el norte. Cococcioni se trasladaba en una Toyota Hilux negra de uso oficial cuando otro vehículo le impactó la parte trasera alrededor de las 17. Tras el choque, el ministro permaneció en el lugar junto a efectivos de la Policía de Santa Fe mientras se desarrollaban las actuaciones correspondientes y, minutos después, se retiró sin inconvenientes. Tampoco se registraron heridos entre los ocupantes del otro rodado involucrado.

El accidente de la comitiva ministerial fue el primero de tres siniestros viales registrados en el mismo tramo de Circunvalación durante la tarde del jueves , aunque las autoridades descartaron que se tratara de un choque en cadena. A unos 50 metros del primer impacto, tres vehículos protagonizaron una segunda colisión. Más adelante, a la altura de Presidente Perón, otros dos automóviles chocaron entre sí, en una secuencia que se extendió a lo largo de menos de 100 metros de calzada. Las causas de los tres accidentes permanecen bajo investigación.

Cococcioni es abogado penalista y docente de la Universidad Nacional del Litoral (UNL) . Asumió al frente del Ministerio de Justicia y Seguridad con la llegada del gobernador Maximiliano Pullaro al poder, en diciembre de 2023. Antes de ese cargo, se desempeñó como director del Instituto Correccional Modelo de Coronda, director general del Servicio Penitenciario y secretario de Asuntos Penitenciarios de la provincia, lo que lo convirtió en uno de los funcionarios con mayor trayectoria en el sistema de seguridad santafesino.

La acumulación de siniestros derivó en un operativo de envergadura sobre uno de los accesos más transitados de Rosario. Las autoridades dispusieron un corte preventivo en la intersección de Circunvalación y Avellaneda , en sentido norte, lo que generó demoras para los conductores que se dirigían hacia el puente Rosario-Victoria. Personal policial y equipos de emergencia trabajaron en el ordenamiento del tránsito, mientras una grúa retiraba uno de los vehículos involucrados.

La circulación se normalizó de forma progresiva con el avance del operativo. El tramo de Circunvalación afectado concentró, en menos de una hora, tres accidentes sin víctimas de gravedad , en un corredor vial que conecta distintos puntos de Rosario con el acceso al puente internacional hacia la provincia de Entre Ríos.

Fuente: Infobae