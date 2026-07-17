Atraparon a un hombre que pedía dinero para iniciativas solidarias y todo era una estafa

Un hombre de 32 años quedó detenido este jueves, acusado de estafar a varias personas a quienes les pedía dinero para supuestas actividades sociales y comunitarias. Sobre él pesaba una orden de captura en La Rioja por una causa de estafas.

La investigación estuvo a cargo del Departamento de Cibercrimen de Chaco, que comenzó a trabajar en el caso luego de recibir información sobre presuntas maniobras defraudatorias atribuidas a un hombre identificado como R.R.N.A.

Según se estableció, el sospechoso les decía a sus víctimas que iba a comenzar un proyecto solidario. A partir de ese acercamiento, generaba un vínculo de confianza que luego terminaba en un pedido de ayuda económica que prometía devolver, pero, de acuerdo con las denuncias, nunca sucedía.

El hombre fue localizado en la ciudad de Resistencia, Chaco , alrededor de las 13 en inmediaciones de la calle Remedios de Escalada al 600 y quedó detenido por disposición del Equipo Fiscal N° 14 . Durante el procedimiento, se le secuestraron varios elementos que fueron incorporados a la investigación: un teléfono celular, una libreta, una portacredencial con una placa identificatoria de “Bomberos Voluntarios Argentina” , un carnet de afiliación a una ONG de la salud, una tarjeta SIM y un papel con la inscripción “Depósito 2” .

De acuerdo con la información a la que pudo acceder el medio local Diario Chaco , ese mismo día al menos seis personas lo habían denunciado . Todos aseguraron haber entregado dinero tras vincularse con el detenido a través de actividades sociales o comunitarias, y señalaron que las transferencias se realizaron a cuentas de terceros relacionados con el investigado, indicaron fuentes policiales.

Por orden de la Fiscalía, se libraron oficios a entidades bancarias y financieras para inmovilizar las cuentas y productos financieros vinculados al detenido y a una mujer identificada como María del Rosario O. , mientras la investigación por presunta estafa continúa su curso.

Las tareas investigativas también permitieron establecer que el sospechoso tenía un pedido de captura activo por una causa de estafa tramitada ante el Juzgado de Instrucción en lo Criminal y Correccional de la III Circunscripción Judicial de La Rioja , con asiento en Chamical .

Una joven de 23 años fue detenida hace un mes en la localidad chaqueña de Concepción Bermejo , acusada de estafar a jubilados, mediante la gestión fraudulenta de préstamos bancarios a su nombre y sin su consentimiento. La sospechosa también tenía un pedido de captura activo emitido por la Justicia de Corrientes , provincia donde se radicó la causa.

El operativo fue el resultado de un trabajo conjunto entre la División Investigaciones Complejas Interior Charata y la Policía de Corrientes . Según informó el portal Diario Chaco , la búsqueda se inició a partir de un pedido de colaboración de la Dirección General de Asuntos Judiciales y Represión del Delito de Corrientes, que aportó los datos necesarios para rastrear a la acusada en territorio chaqueño. Los agentes la localizaron en un domicilio de la calle Hipólito González, donde quedó aprehendida.

De acuerdo con la investigación, la acusada obtenía datos personales de personas mayores para solicitar créditos en distintas entidades bancarias sin que las víctimas lo supieran . El análisis de los movimientos bancarios irregulares asociados a esas operaciones permitió vincularlos con la ahora detenida. La causa está caratulada como “Supuesta Estafa” y tramita ante el Juzgado de Garantías de Corrientes .

Tras su detención, las autoridades procedieron con los trámites para trasladarla a Corrientes; en tanto, permaneció alojada en la Comisaría de Concepción Bermejo . La investigación continúa abierta.

Fuente: Infobae