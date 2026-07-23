Cayó “El Paragua”, el nuevo sospechoso de matar a un comisario de la Federal en una brutal entradera

El 27 de septiembre pasado, un grupo de seis delincuentes mató al comisario inspector Marcelo Arizaga , miembro retirado de la PFA. Un referente histórico de la fuerza, donde fue jefe de prensa durante varios años.

Los sospechosos entraron a su casa de Ramos Mejía para robarle. Tras sorprenderlo, lo ataron con cinta. El policía murió allí mismo, retorciéndose en el piso. Los ladrones no le dispararon ni lo apuñalaron; la autopsia determinó que el shock de ser asaltado fue suficiente para quitarle la vida. Arizaga, padre de varios hijos, tenía 60 años.

Así, comenzó una intensa investigación a cargo del fiscal Adrián Arribas de la UFI de Homicidios de La Matanza, junto a una brigada de detectives de elite de la División Homicidios de la Federal. Cuatro sospechosos cayeron en el curso de los últimos meses. Este miércoles por la noche, un quinto detenido se sumó a la lista: se trata de Mathías Alejandro Gamarra Insfrán, de 22 años, alias “Oreja” o “El Paragua”.

Gamarra, con domicilio en San Justo, fue detenido en una recorrida dentro de la Villa Palito. Lo encontraron dentro de un kiosco sobre la calle Bacchi. Así, fue reconocido de inmediato. Su indagatoria se espera en las póíximas horas.

Los otros detenidos en el caso son Franco Javier López, que cayó el 29 de diciembre del año pasado; Enrique Bulacio, de 38 años , porteño, registrado como taxista, alias “Kikin”; y Brian Thaiel Canales , también oriundo de San Justo, que había cumplido la mayoría de edad un mes antes de su arresto. Julián Antonio Escobar es hombre de San Justo involucrado en el caso, de 35 años de edad.

Varios de ellos, sin embargo, fueron detenidos por otros hechos. La banda no solo habría atacado a Arizaga: se habrían dedicado a cometer varios asaltos a lo largo de la zona oeste.

Fuente: Infobae