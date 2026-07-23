Caso Agostina: a dos meses del femicidio, una nueva inspección ocular en la casa de Barrelier reveló detalles sobre el lugar del crimen al que describen como “tenebroso”

A dos meses del femicidio de Agostina Vega, el fiscal Raúl Garzón encabezó este jueves una nueva inspección ocular en la casa de Claudio Barrelier (33), que buscó brindar precisiones sobre las distancias entre los distintos ambientes, incluyendo la escena del crimen, con el objetivo de resolver si era posible estar en el lugar sin enterarse del asesinato que se estaba cometiendo.

La inspección se realizó durante la mañana en la vivienda ubicada en Juan del Campillo 878, en el barrio Cofico. Fue tras un pedido de Marianela Palmero, esposa de Barrelier, quien estaba en el domicilio al momento del crimen y busca certificar que no escuchó, vio o supo nada entre el 23 y el 25 de mayo pasado.

La pericia fue únicamente visual y duró cerca de veinte minutos . Allí participaron los letrados defensores de los cinco imputados, pero también estuvo presente la abogada de la joven que estuvo secuestrada en el domicilio de Barrelier en mayo de 2025.

Agostina desapareció en la madrugada del 23 de mayo de 2026 . Según la investigación, ingresó la noche del sábado a la casa de Barrelier, y nunca salió con vida.

Su cuerpo fue hallado días después, desmembrado y enterrado en un campo en la zona de Ampliación Ferreyra. La autopsia reveló que Agostina falleció por asfixia mecánica (ahorcamiento) y presentaba indicios compatibles con abuso sexual previo.

Uno de los puntos en los que coincidieron los distintos abogados que participaron es que la casa parecía ser propia de acumuladores seriales y que además resultó ser más chica de lo que creían: las habitaciones, el baño y la distancia entre ambientes hacen difícil que se haya podido cometer un crimen sin que los otros habitantes presentes se hayan dado cuenta.

"Me sorprende porque es más chica de lo que uno imagina", comentó Eduardo Allende, abogado de Osvaldo Fassetta, uno de los imputados por encubrimiento. "Desde la entrada a la cocina cualquier ruido o grito se podría haber escuchado. Es muy corto. El baño es minúsculo en serio. Las habitaciones son hiper chiquitas , la casa que ocupaba la pareja de Barrelier (por Palmero) también es chica", planteó.

En su lectura, sin embargo, la pericia no arrojó ningún dato relevante. Fassetta vivía en uno de los cuartos en la casa.

Para Carlos Nayi, abogado de la mamá de Agostina, la casa es "tenebrosa" . "Una casa tan tenebrosa, de acumuladores. Me imagino lo que debe haber sufrido Agostina en esa casa", dijo en diálogo con TN.

Nayi planteó que el asalto criminal y el abuso sexual se produjo en la habitación donde dormía Fassetta, un cuarto de 3 metros de largo por 3 de ancho. Barrelier habría limpiado ese cuarto a posterior para cuando regresó Fassetta, quien no denunció los cambios que tenía su habitación.

"Esta persona ingresó a las 11 de la mañana y estuvo allí hasta las 15 y, pese a haber advertido cambios, guardó silencio" , planteó el magistrado. A diferencia de su colega, cree que la pericia "termina de sepultar cualquier hipótesis sobre Marianela".

Barrelier está acusado de abuso sexual con acceso carnal en concurso real con homicidio triplemente calificado por alevosía, criminis causae y por mediar violencia de género, es decir, femicidio.

En tanto, Fassetta, Soledad Andreani y Mariana Palmero están imputados por encubrimiento doblemente calificado por la gravedad del hecho precedente y por haberse cometido en un contexto de violencia de género.

Soledad Andreani, amante de Barrelier, es dueña del Ford Ka utilizado para trasladar el cuerpo desde la casa del horror al descampado donde fue enterrado.

La casa no es propiedad de Barrelier, sino de su pareja, Marianela. Allí vivían en total seis personas: él, su mujer, la hija de ambos de 11 años, Fassetta, y el matrimonio amigo del principal acusado, Ludmila y Matías. Hoy, la casa está con custodia policial.

Fuente: Clarín