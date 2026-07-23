Descubren un femicidio a partir de un arrollamiento en Merlo que interrumpió el servicio del tren Sarmiento

La formación del tren Sarmiento que había salido a las 4.59 desde Moreno con destino a Once llegó a circular durante apenas doce minutos. A las 5.11, cuando la formación, que a esa hora estaba completa de pasajeros, llegaba a la estación de Merlo, el conductor detuvo bruscamente la marcha al advertir que había arrollado a un hombre.

Entonces, el servicio tuvo que ser interrumpido y los pasajeros fueron trasladados a otra formación para seguir el trayecto hasta Once. Durante una hora el servicio del tren Sarmiento estuvo interrumpido entre las cabeceras de Moreno y Once. Las formaciones cumplían un servicio reducido entre Castelar y Once.

A los bomberos y policías les llevó más de una hora retirar el cuerpo del hombre que había sido arrollado por el tren. Al revisar el cadáver, los efectivos de la comisaría de Merlo encontraron un nombre: Sergio Rodrigo Cuello, de 35 años. También hallaron una dirección: Formosa 1577.

Con esos datos, los uniformados se dirigieron a la vivienda para notificar a la esposa sobre el fallecimiento de su pareja. Sin embargo, los policías no tuvieron respuesta ante los llamados que hicieron para que los atendieran en la casa.

Los vecinos, alertados por la presencia de los efectivos, les dijeron que por la noche habían escuchado gritos en la casa. Entonces, los policías solicitaron un allanamiento de urgencia en la vivienda. Al revisar la casa, los uniformados hallaron el cuerpo de una mujer en el placard de una habitación. Tenía una bufanda en el cuello y señales evidentes de haber sido sometida a una golpiza.

Mientras los técnicos de la División Policía Científica analizaban la escena del femicidio, en la estación de Merlo, otros policías revisaron las cámaras de seguridad y encontraron la grabación en la quedó registrada la secuencia en la Cuello se arrojaba a las vías en el momento que pasaba la formación que llegaba de Moreno.

Con estas pruebas, los investigadores del policiales y judiciales, concluyeron que los gritos que escucharon los vecinos en la vivienda de Formosa al 1500, en Merlo, ocurrieron en medio de una discusión entre Cuello y su pareja, que terminó con el femicidio de la mujer.

Según fuentes judiciales, Cuello tenía una denuncia por violencia de género. En agosto de 2023, su pareja lo acusó de pegarle golpes en la cara y tomarla del cuello.

Fuente: La Nación