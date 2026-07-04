Canadá vs Marruecos, por el Mundial 2026: resultado, goles y cómo quedó el partido por los octavos de final

Con un doblete de Azzedine Ounahi y un gol postrero de Soufiane Rahimi, Marruecos derrotó 3-0 a Canadá y se clasificó para los cuartos de final del Mundial 2026. El seleccionado africano, que ya había sido semifinalista en Qatar 2022, enfrentará en la próxima instancia al vencedor del cruce entre Paraguay y Francia. Para los norteamericanos, en cambio, terminó la ilusión: se convirtieron en el primer país anfitrión eliminado del torneo, aunque cerraron una actuación histórica al conseguir su primer triunfo en una Copa del Mundo y alcanzar por primera vez los octavos de final.

GOLEA Y SE CLASIFICA MARRUECOS Otra vez salió al contraataque el equipo africano y ahora, de la mano de Rahimi, puso el 3-0 ante Canadá. #MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/MzYWgJCkqN

LLEGÓ EL SEGUNDO PARA MARRUECOS Azzedine Ounahi llegó a su doblete y selló el 2 a 0 para Marruecos ante Canadá en los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA™ pic.twitter.com/T3WKmn15o7

Brahim Díaz comenzó a gravitar más en ataque en el segundo tiempo y facilitó las conexiones en la mitad de la cancha marroquí. También, tuvo lugar para la magia y tiró un lindo caño que sufrió Richie Laryea.

¡LA MAGIA DE BRAHIM DÍAZ! Linda pisada y caño del jugador de Marruecos para sacarse de encima la marca de Richie Laryea. #MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/AmAK8ivaS6

¡JUGADA PREPARADA Y GOL MARROQUÍ! A los cinco minutos del segundo tiempo, Ounahi puso el 1 a 0 para Marruecos ante Canadá en los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA™ pic.twitter.com/CcmYPxlJy8

Es un partido de alta tensión. Un encuentro cortado, a diferencia de lo visto a lo largo de la actual Copa del Mundo, cuyo formato favorece el juego dinámico y fluido.

El árbitro Michael Oliver mostró seis tarjetas amarillas en el primer tiempo, la mayor cantidad en una primera parte de todo el Mundial 2026. De hecho, es el primer tiempo con más amonestaciones en un partido de la Copa del Mundo desde 2010.

El juego estuvo tan trabado que solo hubo un tiro al arco desde el minuto 18, dejando un total de 5 remates en la primera mitad, menos que las 6 tarjetas amarillas repartidas.

A esto se suma la indisciplina de Canadá, que cometió 15 faltas en el primer tiempo, la mayor cantidad de cualquier selección en una primera mitad mundialista desde las 16 de Chile ante España en 2010.

SE PICÓ EL PARTIDO Los jugadores de Canadá y Marruecos terminaron a los empujones, y el árbitro Michael Oliver tuvo que traer calma. #MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/ghZUTGoj5J

MALAS NOTICIAS PARA MARRUECOS Saibiri se fue lesionado a los 21 minutos de juego en el partido ante Canadá, reemplazado por Rahimi. #MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/Zax846Fezl

¡IMPRESIONANTE ATAJADA DE BOUNOU! Gran respuesta del arquero de Marruecos ante este remate de Tani Oluwaseyi. #MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/yhyecHJPNa

🚨 التشكيلة الرسمية لـ منتخبنا الوطني أمام كندا 📋 Our National Team’s 𝐒𝐓𝐀𝐑𝐓𝐈𝐍𝐆 𝐗𝐈 against Canada 🇨🇦 #DimaMaghrib 🇲🇦 #FIFAWorldCup pic.twitter.com/FAzCUfJyV8

Today’s starters, presented by @GE_Appliances 🍁 Max in-between the sticks 🍁 Staqs and Niko in the midfield 🍁 JD and Tani up top ALLEZ LES ROUGES! #CANMNT pic.twitter.com/apzQVjGPqk

Fuente: Clarín