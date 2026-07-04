Begonia Pérez, experta en limpieza y madre de 7 hijos: “Los jeans se deben poner en remojo con vinagre y sal por cinco horas”

Los jeans están dentro de las prendas que más dudas generan a la hora del lavado, por el temor a que pierdan color, se achiquen o queden con manchas. Por eso, el consejo de la experta en limpieza Begonia Pérez viene a clarificar el asunto: recomendó que “se deben poner en remojo con vinagre y sal por cinco horas".

Un lavado inadecuado puede hacer que los jeans se vean viejos demasiado pronto. Esa pérdida de tonalidad, las marcas blanquecinas o una tela que empieza a rasgarse arruinan su aspecto de nuevo y generan disgustos.

Esta experta aportó una solución clave para que no ocurra eso. El truco solo requiere dos ingredientes que siempre hay en el hogar: vinagre y sal. El resto es tener paciencia, porque se deben dejar en remojo durante al menos cinco horas .

Hay dos escenarios posibles: que el jean esté impecable o que ya tenga una pérdida de color. De acuerdo a cuál sea el caso, la solución es distinta.

El método para lavar jeans que aún están impecables empieza antes de poner en marcha el lavarropas. Begonia Pérez resalta que se deben ajustar los botones y levantar los cierres previamente, para que la tela no sufra daños.

Lo que sigue es meter el pantalón en el tambor y agregar un vaso de vinagre blanco o vinagre de limpieza, junto con dos puñados grandes de sal . Atención con este dato que dio la experta: el lavado se debe hacer con un programa para ropa oscura y utilizando el jabón de limpieza habitual.

Un tip especial que brindó la experta es que no hay que usar suavizante . Esto es porque se corre el riesgo de que altere las fibras del tejido y haga que el color natural del pantalón vaya perdiendo intensidad.

Un tip especial que brindó la experta es que no hay que usar suavizante . Esto es porque se corre el riesgo de que altere las fibras del tejido y haga que el color natural del pantalón vaya perdiendo intensidad.

Adicionalmente, la experta en limpieza explicó que si el jean ya tiene algunos usos y el color no es el mismo, se puede aplicar un método que lo reviva, usando los mismos ingredientes: vinagre y sal.

Lo primero que se debe hacer es llenar un recipiente con un litro de vinagre blanco y agregar dos cucharadas grandes de sal . Luego hay que revolver bien antes de poner el jean y dejarlo sumergido durante como mínimo cinco horas.

Una aclaración muy importante es que no hay que excederse con la cantidad de sal , porque se puede provocar una interferencia con la acción del detergente. Dos puñados durante el lavado o dos cucharadas para el remojo son suficientes.

Una vez que terminó ese proceso, los jeans pueden lavarse normalmente, con el jabón de siempre y, como remarcó la experta, sin suavizante .

Además de aplicar este truco, los expertos aconsejan modificar algunos hábitos para que los jeans conserven su color original. Uno de ellos es que no deben lavarse con tanta frecuencia . “Hay que hacerlo solo cuando es necesario”, remarca Begonia, quien en su Instagram se presenta como “organizadora profesional; madre de 7 hijos”.

Otros tips clave consisten en utilizar programas de baja temperatura , dar vuelta el jean antes de meterlo en el lavarropas y no ponerlo a secar bajo el sol intenso. Esto evita que el tejido se desgaste tempranamente y conserva la elasticidad de las fibras.

La experta, además de hacer hincapié en el uso del vinagre y la sal, sumó un consejo relacionado con la cantidad de ropa que se mete en el lavarropas: advirtió que, al lavar jeans, es importante que el tambor no esté demasiado lleno .

Esto se debe a que las prendas se rozan con mayor fuerza entre sí, acelerando el desgaste del color. Además, el jabón y el agua circulan con mayor dificultad, lo que hace que el lavado sea menos uniforme. Dejar espacio suficiente permite que los jeans salgan más limpios y que su tela no sufra daños.

Fuente: TN