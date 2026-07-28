Aves Argentinas, la organización conservacionista más antigua del país, cumple 110 años

Un 28 de julio de 1916, en el Museo Nacional de Historia Natural, se reunieron personalidades únicas y prestigiosas para crear la “Sociedad Ornitológica del Plata” conocida hoy como Aves Argentinas. Se cumplen 110 años de historia dedicados a la ciencia, la acción y el amor por la naturaleza, con la clara misión de proteger a las aves y sus ambientes.

A lo largo de estas once décadas, Aves Argentinas contribuyó a la creación de áreas protegidas en todo el país y trabajó con gobiernos, empresas, productores, educadores, voluntarios y científicos para proteger especies amenazadas y hábitats clave. Hoy, esta asociación es una comunidad activa donde miles de personas en todo el país participan, aprenden, observan, investigan y construyen vínculos alrededor de la naturaleza.

Desde el Bosque Atlántico a la Patagonia, Aves Argentinas trabaja con equipos territoriales en más de 30 proyectos, con el foco puesto en especies amenazadas, ecosistemas, ciencia y comunidad. “En un país donde los desafíos ambientales suelen superar la disponibilidad de recursos, elegimos hacer conservación pragmática, eficiente y profundamente anclada en el territorio”, expresa Hernán Casañas, Director Ejecutivo de la principal ONG de ornitología y conservación de Argentina. Y agrega: “La conservación funciona cuando se la piensa con rigor técnico, visión de largo plazo y apertura al diálogo, demostrando que una Argentina que produce y conserva es posible y necesaria”.

La comunidad es el corazón de Aves Argentinas: más de 500 voluntarios colaboran con los proyectos de la organización, cerca de 4.000 socios de todos los rincones del país fortalecen y apoyan cada proyecto. Además, se formaron 90 Clubes de Observación de Aves en todo el país. A esto se suma la Escuela Argentina de Naturalistas, que desde hace más de 30 años forma Naturalistas de Campo e Intérpretes del Patrimonio Natural, y que hoy recibe más de 1.000 inscriptos por año.

Esta gran comunidad es la que sostiene los grandes logros de conservación de la organización: desde la recuperación de especies críticamente amenazadas como el Tordo Amarillo, el Loro Pecho Vinoso, la Loica Pampeana, el Cardenal Amarillo, hasta la protección de ecosistemas clave como el Bosque Atlántico, los pastizales del Aguapey, el Gran Chaco, los humedales de Ansenuza y Jaaukanigás y el Mar Argentino.

Trabajar alineados y de manera colaborativa es central para multiplicar capacidades, compartir información y diseñar soluciones adaptadas a la realidad de cada provincia.

No hay nada nuevo en decir que vivimos en un mundo acelerado: mensajes y videos en velocidad 1.5 - o en 2 para los más ansiosos - horas mirando redes sociales y videos cortos que luchan por captar nuestra atención en menos de 2 segundos. Pero, al mismo tiempo, hay una tendencia creciente a volver a la vida lenta y poner fin a los altos niveles de dopamina que tienen un costo alto para nuestra salud física y mental.

Las aves están en todo el mundo y en todos los ambientes. Tomarse un tiempo para observarlas es una manera de bajar el ritmo, alejarse de las pantallas y conectar con la naturaleza.

Hay varios estudios que demuestran que observar y escuchar a las aves tiene asociaciones positivas significativas con nuestro bienestar mental, la restauración de la atención y mejora nuestro estado de ánimo. Lo más sorprendente es que ese bienestar que genera observar aves perdura en el tiempo. En Argentina tenemos más de 1000 especies de aves para disfrutar y esto es un motivo más para dejar las notificaciones de lado y salir al aire libre.

Con 110 años de historia y una comunidad que no deja de crecer, Aves Argentinas invita a sumarse a conocer, a participar y a formar parte de esta red de personas unidas por la fascinación por la naturaleza y la urgencia de protegerla.

Fuente: La Nación