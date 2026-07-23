Avanza un “Súper Niño” que traerá 48 horas de mal tiempo, elevada humedad, lluvias y un cambio drástico de temperatura: las zonas afectadas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una serie de alertas amarillas y naranjas para las próximas 48 horas por tormentas, nevadas, lluvias y fuertes vientos en diferentes regiones del país. Los avisos alcanzan a sectores del Litoral, el noroeste, Cuyo y la Patagonia, tras el ingreso de un sistema de alta presión que provocará bajas temperaturas.

El nivel de mayor peligrosidad se concentra en zonas cordilleranas del oeste patagónico, donde rige una alerta naranja por nevadas . En esas áreas, el organismo anticipó fenómenos meteorológicos capaces de provocar dificultades en las actividades habituales y recomendó extremar las precauciones.

Además, permanecen vigentes advertencias por viento Zonda en el norte y por temperaturas extremas debido al frío en el sur del territorio nacional.

Según explicó Meteored , el fenómeno de El Niño modifica la circulación atmosférica sobre Sudamérica y favorece el fortalecimiento de la corriente en chorro subtropical, una franja de vientos intensos que circula en las capas altas de la atmósfera. Al mismo tiempo, puede aumentar la frecuencia y la intensidad de la corriente en chorro de bajo nivel sudamericana, encargada de transportar calor y humedad desde la Amazonía hacia Paraguay y el norte de la Argentina , para luego extender esa influencia hacia otras áreas del Cono Sur.

Esta combinación resulta especialmente relevante porque reúne dos de los principales ingredientes necesarios para el desarrollo de tormentas intensas. Por un lado, la corriente en chorro subtropical aporta el soporte dinámico que favorece el ascenso del aire y el crecimiento de grandes nubes de tormenta . Por otro, el flujo proveniente del norte transporta enormes cantidades de aire cálido y húmedo.

Ese corredor de humedad funciona como un río atmosférico que desciende desde la Amazonía y alcanza el norte argentino. En determinados momentos del pronóstico, las anomalías térmicas podrían ser muy marcadas.

El contraste entre ese aire anormalmente cálido y húmedo y la circulación atmosférica más fría e inestable puede generar un entorno propicio para la formación de tormentas potencialmente severas .

De acuerdo con el mapa difundido por el SMN, la alerta naranja por nieve comprende una franja angosta sobre la cordillera, principalmente en el sector oeste de San Juan y Mendoza , mientras que el aviso amarillo rodea a la zona naranja y se extiende más al sur, cubriendo sectores cordilleranos de San Juan , Mendoza y Neuquén

En las regiones alcanzadas por el nivel naranja se esperan nevadas de mayor intensidad, con capacidad para afectar la circulación, reducir considerablemente la visibilidad y ocasionar interrupciones en caminos y pasos fronterizos.

Ante este escenario, las autoridades recomendaron evitar actividades al aire libre , circular con vehículos preparados para condiciones invernales, retirar periódicamente la nieve acumulada en los techos y mantenerse informado sobre el estado de las rutas. También aconsejaron contar con una reserva adicional de alimentos, agua potable, combustible y medicamentos.

📊 De acuerdo con las últimas proyecciones, durante el trimestre julio-agosto-septiembre de 2026 existe una probabilidad cercana al 100 % de que continúe la fase de El Niño. Sin embargo, el fenómeno aún está en desarrollo 🧵▶️ pic.twitter.com/bX4jdoPJ25

La alerta naranja por tormentas se concentra en el sector central de Corrientes y buena parte de Misiones , mientras que la alerta amarilla r odea a la naranja, cubriendo el resto de Corrientes , sur de Formosa y sectores del norte de Misiones.

La zonas podría ser afectadas por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica, ocasional granizo y ráfagas intensas .

El organismo nacional recomendó no sacar la basura, retirar objetos que puedan impedir el escurrimiento del agua, evitar permanecer cerca de árboles y postes de electricidad y desconectar los electrodomésticos si ingresa agua en las viviendas.

Asimismo, solicitó suspender las actividades al aire libre durante el desarrollo de los fenómenos y mantenerse alejado de playas, ríos, lagunas y piletas para reducir el riesgo de ser alcanzado por un rayo.

La alerta naranja por vientos alcanza sectores del centroeste de Salta y el noroeste de Catamarca , mientras que la alerta amarilla rodea a la zona naranja, abarcando el resto de Salta , el norte de Catamarca y un sector de La Rioja .

Las recomendaciones oficiales incluyen asegurar los elementos que puedan volarse, evitar refugiarse debajo de árboles y mantenerse alejado de construcciones precarias, postes y carteles.

También se pidió tener preparada una mochila de emergencia con linterna, radio, documentos y teléfono celular, además de conducir con precaución por la posible presencia de polvo en suspensión.

El SMN mantiene, a su vez, una alerta amarilla por viento Zonda que atraviesa Salta y cubre buena parte de Santiago del Estero .

Este fenómeno puede generar una reducción repentina de la visibilidad, un aumento brusco de la temperatura y condiciones de humedad relativa muy baja. También incrementa el peligro de incendios y puede provocar molestias físicas, especialmente en niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias.

Por ese motivo, el organismo recomendó cerrar completamente las viviendas, colocar paños húmedos en puertas y ventanas, mantenerse alejado de objetos que puedan desprenderse y evitar realizar esfuerzos físicos.

Por último, rige una alerta amarilla por temperaturas extremas debido al frío en sectores de Chubut , Santa Cruz y Tierra del Fuego .

El nivel amarillo implica que las bajas temperaturas pueden tener un efecto leve a moderado sobre la salud, pero resultar peligrosas para los grupos de riesgo, como menores de edad, personas mayores de 65 años y quienes padecen enfermedades crónicas.

Fuente: La Nación