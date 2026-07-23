Una turista sufrió una grave lesión genital durante una excursión en un crucero y debió ser operada dos veces

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Una turista debió ser sometida a dos cirugías luego de sufrir una grave lesión genital durante una actividad recreativa en Honduras, mientras realizaba un crucero junto a su pareja.





El accidente ocurrió durante una excursión con un columpio de cuerda. Según relató su novio, uno de los elementos de seguridad habría sido instalado de manera incorrecta y la cuerda quedó atrapada entre las piernas de la mujer al momento de lanzarse.





Aunque inicialmente creyó que solo se trataba de un raspón, el dolor y la inflamación aumentaron rápidamente hasta impedirle caminar. La mujer permaneció más de 12 horas en el centro médico del crucero, donde recibió atención, pero su estado continuó empeorando.





Ante la gravedad del cuadro, el personal médico recomendó una evacuación hacia México para facilitar su traslado a Estados Unidos. Finalmente, fue operada en un hospital de Florida y, días después, debió someterse a una segunda intervención quirúrgica en Luisiana.





Según su pareja, los médicos aseguraron que nunca habían visto una lesión de esas características y trabajan para evitar secuelas permanentes.





Los gastos por el rescate y el tratamiento superan los 53.000 dólares, por lo que la pareja inició una campaña solidaria para afrontar los costos médicos.