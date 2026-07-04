Argentina contra Egipto: ¿quién gana en el “Mundial Económico”?

Argentina ya dejó atrás a Cabo Verde y se prepara para un duelo clave: el próximo martes 7 de julio, la selección se medirá ante Egipto en Atlanta por los octavos de final del Mundial 2026 . Pero, ¿qué ocurre si trasladamos la competencia al terreno de la macroeconomía?

Un informe de la Fundación Ecosur de la Bolsa de Comercio de Córdoba propone un “ Mundial Económico ”, donde los países compiten a partir de sus fundamentals macroeconómicos —como el superávit fiscal primario y de cuenta corriente— y los niveles de bienestar -PIB per cápita en paridad del poder adquisitivo-, basándose en las proyecciones para 2026 del World Economic Outlook (WEO) del Fondo Monetario Internacional (FMI).

En esta simulación, la Argentina logra imponerse frente a Egipto en los indicadores macroeconómicos y se abre paso hacia la siguiente ronda, aunque el camino se complica más adelante frente a otros rivales.

En ambas dimensiones, el campeón mundial es Noruega , ya que presenta fuertes superávits gemelos (cuenta corriente de 14,3% del PIB y resultado fiscal primario de 6,8% del PIB) y el PIB per cápita más alto entre los países participantes. El subcampeón en fundamentals es Países Bajos, mientras que en bienestar es Estados Unidos. La Argentina es el país de América Latina que más lejos llega en fundamentals y comparte con México la mejor actuación de la región en bienestar.

Al analizar los fundamentals —que evalúan la solidez fiscal y externa—, Egipto presenta de cara a 2026 un resultado fiscal primario del 2,60% del PIB, pero un saldo de cuenta corriente del -4,20% del PIB. En el índice, obtiene un puntaje de 41,92 en la escala utilizada para el informe. Argentina lo supera por el puntaje general: obtiene 48,05 puntos con un resultado fiscal primario peor (1,90%), pero muestra una situación externa más sólida con un déficit proyectado de apenas -0,80% del PIB en la cuenta corriente. En ese contexto, enfrentó a Argentina y Egipto en octavos de final, donde la Albiceleste se impone y pasa a la siguiente ronda . Sin embargo, en cuartos pierde ante Ghana , que “cuenta con un elevado superávit de cuenta corriente”.

En la dimensión de bienestar , medida por el PIB per cápita en paridad de poder adquisitivo (PPA), Argentina también se impone a Egipto . Con una proyección de US$27,56 mil, supera significativamente los US$19,37 mil del país africano . Es por ello que, en este contexto, no pasa de dieciseisavos, mientras que la Argentina queda en octavos al perder contra Australia.

Más allá del “Mundial Económico”, los datos del Banco Mundial ofrecen varias aristas para comparar a ambos rivales.

Fuente: La Nación