Apareció un cuerpo en la costa de Uruguay y ahora investigan si es uno de los pescadores argentinos desaparecidos

Las autoridades de Uruguay hallaron un cuerpo en la costa del Río de la Plata, varios kilómetros al este de Montevideo, e investigan si se trata de uno de los pescadores argentinos que desaparecieron semanas atrás, luego de salir a navegar desde Berazategui .

Una fiscalía de ese país ya ordenó que se practiquen estudios forenses al cuerpo para precisar su identidad: de confirmarse que pertenecía al grupo de cinco pescadores, sería el tercero de los cuerpos hallados.

El cadáver apareció en Playa Mansa, en la ciudad de Atlántida, que, en el departamento de Canelones, dista 50 kilómetros al este de Montevideo. Fue rescatado del Río de la Plata por personal de la Prefectura Nacional Naval de Uruguay y, según los reportes preliminares, el cuerpo no muestra signos de violencia externa.

Por ese detalle y por el hecho de que las autoridades uruguayas estuvieran alertadas desde hace más de dos semanas sobre la desaparición de un grupo de pescadores argentinos en el río, guiaron la hipótesis principal tras el hallazgo de este sábado hacia la posibilidad de que el cuerpo sea de uno de los pescadores.

Habían salido el domingo 14 de junio entre las 6 y las 8.30 desde Hudson, Berazategui , a bordo de la lancha semirígida "Chamigo-Ho". Según la investigación, la embarcación disponía de los elementos de seguridad reglamentarios, entre ellos chalecos salvavidas, GPS, radio VHF y bengalas. Desde entonces no hubo más señales de ellos.

El viernes 26 de junio un pesquero que navegaba cerca de la costa uruguaya encontró a Sebastián Romegialli (52), otro de los cinco integrantes del equipo que perdió contacto con tierra a el domingo 14 de junio. Fue a unos 60 kilómetros de Atalaya, en el partido de Magdalena, luego de que la tripulación de un buque mercante divisara los restos flotando del lado de Uruguay y alertara a la Armada uruguaya.

El pasado lunes se encontró en Punta Indio, Magdalena, y luego de 15 días de búsqueda, el cuerpo de un segundo pescador, Carlos Kovach (60). Desde entonces se busca a Claudio Kovach (hermano de Carlos), Alejandro Boscardin y Damián Giubu.

Su cuerpo fue rescatado del agua por la Policía Comunal de Magdalena y el posterior procedimiento fue coordinado con Prefectura, Defensa Civil y otros organismos. Se desarrolló en distintos sectores de la costa bonaerense y el cuerpo fue localizado unos 20 kilómetros adentro.

Fuente: Clarín