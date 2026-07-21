Analizan el impacto del fin del Plan Remediar y darán un tiempo para que ahora las provincias cubran el recorte

Aunque según datos del Observatorio de la Deuda Social de la UBA de diciembre de 2025, más del 44% de la población argentina no tiene obra social o prepaga , un informe del Centro de Implementación e Innovación en Políticas de Salud (CIIPS) que depende del Instituto de Efectividad Clínica y Sanitaria (IECS) analizó el impacto del recorte en uno los programas de cobertura de medicamentos sin cargo más relevantes para la población plenamente usuaria del sistema público de salud: el plan nacional Remediar. Prevé que para fin de año su canasta de remedios terminará reducida a un quinto , en comparación a dos años atrás.

El informe marca un doble achique. Por un lado, en la cantidad de Centros de Atención Primaria de Salud (CAPS) que en los últimos meses recibieron las cajas de remedios que da Nación (formalmente les dicen “botiquines”). En el país hay 8.100. Por otro, esos botiquines son y seguirán siendo -de acá a septiembre- cada vez más flacos . A esto se suma información recientemente difundida por Chequeado , según la cual el Gobierno destinó al plan Remediar (en 2026) $36.054 millones; 72% menos respecto de lo ejecutado en 2023, según datos son de la subsecretaría de Presupuesto de la Nación.

Clarín corroboró que el vademecum del Remediar incluye, en realidad, algo más de 100 remedios diferentes , un dato verificable en los formularios que usan los profesionales de la salud de los CAPS, donde cada vez que indican un tratamiento y le entregan las cajitas de remedios al paciente, deben tildar la droga dispensada. Sin embargo, dice el trabajo del CIIPS-IECS (organización que maneja el ex ministro de Salud Adolfo Rubinstein), las canastas del Remediar vienen incluyendo 75 presentaciones , que entre abril y septiembre se achicarán a sólo 30 .

El porqué del fenómeno se debate entre el argumento oficial de una "optimización" (se intenta priorizar las patologías más prevalentes) y un problema presupuestario subyacente. El informe subraya que el último desembolso financiero para el Remediar se hizo en 2023, con lo que se estaría ante la suerte de un “final de stock”.

Desde el entorno del ministro de Salud, Mario Lugones, confirmaron a Clarín el recorte será creciente. Dijeron que ya “los botiquines distribuidos en abril-mayo contenían 30 medicamentos” y que en la entrega siguiente (correspondiente a julio) se daría un “botiquín de transición con 22 o 23 medicamentos , en seis entregas mensuales”.

En cuanto a los CAPS, ratificaron que las últimas veces no llevaron remedios a 8.100 centros , como denunciaba el informe citado, pero tampoco a los 7.800 que, aclara la web oficial del plan Remediar, componen la red de CAPS a nivel país. “Sólo se incluyeron los centros que cumplieron con el envío de reportes de datos”, señalaron. El resto, explicaron, fue “suspendido o inhabilitado por incumplimiento en la rendición de reportes”.

“En la última entrega de 2025 participaron 4.131 centros ”, admitieron en Salud. En cuanto a la primera entrega de 2026, fue a 4.202 CAPS . Adelantaron que entre julio y diciembre de este año seguirán recibiendo los botiquines 4.200 centros.

Según la web oficial del programa, el Remediar contribuye a garantizar el “ derecho al acceso y cobertura a los medicamentos esenciales a través de la distribución directa a los Centros de Salud. Aclaran que los botiquines tienen medicamentos esenciales y que “dan respuesta al 80% de las consultas del Primer Nivel de Atención ”, cosa de garantizar la “ cobertura de medicamentos a 19 millones de personas que dependen exclusivamente del sistema público de salud ”.

Esos menos de 20 millones de personas representan el 41% de la población, algo menos que el 44% relevado por el ODSA-UCA. El programa incluye (o incluía) analgésicos, antiácidos, antianémicos, antiasmáticos, antibióticos, anticonvulsivos, antiespasmódicos, antihistamínicos, antiinflamatorios, broncodilatadores, cardiovasculares, corticoides, ginecológicos, hipoglucemiantes orales, productos oftalmológicos, sales de rehidratación oral y vitaminas, según el detalle de la web de Salud.

La explicación del Gobierno respecto de estos cambios se liga al giro impulsado desde 2024, en busca de delegar a las provincias la responsabilidad y competencias de estas y otras coberturas, siempre partiendo de la plena convicción de que la salud es, por definición constitucional, potestad de las provincias. Es un asunto discutible, opinan sanitaristas que ponen en primer plano el mandato que la Constitución nacional igualmente deposita en el Estado nacional, responsable de proteger la salud de la población, según garantiza -entre otros- el artículo 42.

Desde el entorno de Lugones dan a entender la decisión de discontinuar el plan Remediar tal como fue concebido en los últimos 20 años, cuando ofició de salvavidas de miles de personas, en el contexto de pobreza post crisis de 2001. En ese sentido, explican que la plena implementación de la poda ocurrirá “desde 2027”, y aseguran que todo está siendo coordinado con las provincias “desde hace meses”, una forma de mostrar que así se dio “previsibilidad para que las provincias tengan el tiempo suficiente para armar las licitaciones y contar con los medicamentos”, transmiten.

Argumentan que “los medicamentos que ya no se incluirán en el plan Remediar son de bajo costo , e incluso, algunos de venta libre, como antihistamínicos y analgésicos. Todos ellos pueden ser adquiridos por cada jurisdicción, teniendo en cuenta la prevalencia de enfermedades de su población y las particularidades de cada región”.

“Es necesario que las provincias tengan mayor responsabilidad sobre la atención primaria en sus territorios”, ya que “tienen un rol primario en la atención y la Nación debe ejercer rectoría, coordinar, complementar y sostener lo que le corresponde por ley. Ordenar no es recortar sino priorizar para que el sistema sea sostenible ”, suman.

El informe de CIIPS reclama que el Gobierno no comunicó oficialmente los cambios en el programa. Más allá de que en el último tiempo desde el Ministerio trascendió la idea de un “relanzamiento” , buena parte de la información plasmada en el informe citado se basa en declaraciones off the record de autoridades de salud provinciales.

Fueron algunos ministros de jurisdicciones puntuales los que en marzo-abril hicieron saber que la cartera nacional les había informado la llegada de nuevo paradigma para el Remediar, en el marco de la reunión ordinaria del Consejo Federal de Salud (COFESA) de marzo pasado. A pesar de que se hizo el intento, Clarín no pudo chequear esa información porque las actas mensuales correspondientes a todo 2026 de esa reunión clave no están disponibles para consulta pública .

Preguntados por este tema, en Salud reconocieron demoras y explicaron que el problema es que las actas se envían a cada provincia, desde donde luego llegan “devoluciones y sugerencias”. Estimaron que las tres primeras de 2026 estarían disponibles en estos días, pero al cierre de esta nota no había ocurrido.

Están, en cambio, las actas de años anteriores. En la de septiembre de 2025 es en la única de todo ese año donde se puede leer la palabra “Remediar”. Y, de hecho, quizás no hayan pasado meses (como expresaron fuentes oficiales a Clarín ) desde que los ministros saben que deberán apelar a un plan B y encarar licitaciones para compensar las compras nacionales: en esa reunión, al revés de avisar de los recortes en el Remediar, funcionarios nacionales aportaron tranquilidad y dijeron que “los programas SUMAR y Remediar continúan sin cambios estructurales”.

Clarín habló con Camila Volij, médica investigadora del IECS-UBA y una de las responsables del informe citado en estas líneas. Se mostró preocupada por las diferencias interprovinciales con las que recaen los recortes de este programa, en supuesta atención a las necesidades epidemiológicas puntuales de cada población.

Volij aclaró que no se puede estimar cuánto le afectó la poda a cada territorio porque las posibilidades de compensar la quita “dependen de los recursos financieros de cada provincia”. Lo dice también el reporte cuando marca que “las jurisdicciones están respondiendo de manera muy desigual”, lo que refleja “exactamente la brecha fiscal y de capacidad institucional y de gestión que el Programa estaba diseñado para compensar”.

Los autores también señalan una inmensa “dispersión” en la caída de los tratamientos dispensados vía el Remediar. Por “tratamientos” -aclaró Volij- se entienden, por ejemplo, todos los comprimidos o todo el jarabe (o la presentación que sea) que un paciente deberá tomar para paliar cierta afección de salud.

Según un cuadro comparativo que se lee en el informe, entre 2024 y 2025, la mayor caída en la cobertura de tratamientos vía el Remediar ocurró en Chaco, con 72,4% menos. Siguen Salta, con 70% menos; y Mendoza, con 64,5% menos; seguidas de Santiago del Estero y Misiones. En el otro extremo, con podas no tan grandes, están Córdoba, con 31,3% menos tratamientos; Santa Cruz, 29,4%; y Río Negro, con sólo el 2,3%.

El informe destaca (en base a las declaraciones off the record) que una provincia denunció estar recibiendo sólo un tipo de antibiótico, que además fue entregado sólo en formato pediátrico (jarabe), y que desde septiembre el botiquín estará conformado por sólo tres variedades de medicamentos cardiovasculares: losartán con amlodipina, furosemida y rosuvastatina.

Al respecto, Volij recordó que “no todos los pacientes precisan losartán con amlodipina. Algunos, sólo uno de esos dos principios activos, y de hecho en el vademecum del Remediar hay muchas opciones más, se supone. Unos 16 tipos distintos”.

Consultados por este recorte en particular, desde el Ministerio dijeron que dentro de seis meses, en enero de 2027, entregarán un “botiquín de Prevención y tratamiento de enfermedades cardiovasculares”, con antihipertensivos -como losartán, candesartán y amlodipina-, estatinas -como rosuvastatina y atorvastatina-, la hidroclorotiazida como diurético y aspirina”. También aclararon que la canasta total de medicamentos del Remediar “entre julio y diciembre de 2026" estará compuesta por 22 medicamentos , "entre los que se encuentran antibióticos, hipoglucemiantes orales, antihipertensivos y anti-asmáticos".

Aunque sean considerados medicamentos económicos que las provincias pueden afrontar, Volij destacó con preocupación (en base a la información reservada que le llegó desde las provincias) que “no puede ser que no sigan entregando todo lo pediátrico y que no se dé más hierro, o todo lo que corresponde a embarazo”.

Tras recordar que existe un pedido de informes de un sector de diputados opositores que le pidió claridad al Gobierno sobre el presente y el futuro del plan Remediar, Volij concluyó, enfática: “Les dicen a las provincias que ellas pueden costear todos los tratamientos recortados, pero nosotros pensamos que algún impacto de bolsillo va a haber. El impacto va a recaer en la gente. Así, el resultado de este achique en el primer nivel de atención probablemente sea un colapso en el segundo nivel de atención. Otro problema más para los hospitales”.

Redactora de la sección Sociedad

Fuente: Clarín