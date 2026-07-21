Buenos Aires sigue siendo la mejor ciudad de América Latina para estudiar, pero el costo de vida ahora le juega en contra

Por encima de Santiago de Chile. También de la Ciudad de México, San Pablo, Monterrey y Bogotá. Por arriba de todos. La ciudad de Buenos Aires es, por lejos, la mejor opción de América Latina para cursar estudios universitarios , según el ranking QS Best Student Cities que se da a conocer este martes.

Buenos Aires conserva, así, el primer puesto de América Latina que tiene desde hace años y ocupa el lugar 35 del mundo , aunque cayó tres posiciones en la clasificación general por el deterioro de su puntaje en “accesibilidad económica” , un indicador que refleja el costo de vida.

Donde sí se destaca es en la fortaleza de sus universidades . En ese indicador llega al puesto 15 a nivel global y es una de las razones que ubican tan bien a Buenos Aires entre las opciones para los estudiantes universitarios.

Según datos oficiales citados por QS, Argentina tiene cerca de 118.000 estudiantes internacionales , con una presencia especialmente importante en los posgrados. En 2023, los alumnos extranjeros representaban el 3,8% de la matrícula de educación superior.

Buenos Aires es la única ciudad argentina en el ranking, y la única latinoamericana dentro de los primeros 50 puestos a nivel mundial. Aventaja en 20 posiciones a la siguiente ciudad de la región, Santiago de Chile, que figura en el puesto 55.

Seúl, Tokio y Londres encabezan la clasificación mundial, seguidas por Melbourne, Múnich, Sídney, París, Berlín y Viena.

"Buenos Aires es, por amplio margen, la ciudad más destacada de América Latina a nivel universitario. Es la única ciudad de todo el continente americano, fuera de Estados Unidos y Canadá, que figura dentro del Top 20 mundial por la fortaleza de sus universidades. Esa posición se construyó sobre un modelo de acceso abierto y bajos costos, pero ambos pilares hoy están bajo presión ”, dijo Ben Sowter, vicepresidente de QS.

Para Mónica Marquina, doctora en Educación Superior, profesora de Política Educacional y Educación Comparada en la UBA e investigadora del Conicet, que Buenos Aires siga siendo la ciudad universitaria mejor posicionada de América Latina “refleja una fortaleza construida durante muchas décadas ”.

“Buenos Aires reúne una oferta académica excepcionalmente amplia, con la UBA como referencia internacional, la UTN Buenos Aires, la Universidad de la Ciudad y numerosas universidades privadas de muy buen nivel. También se destacan la calidad de sus docentes y la densidad formativa de sus carreras de grado , que en otros sistemas suele distribuirse entre un bachelor y un master ”, le dijo la especialista a Clarín .

“Más allá del costo de vida, que puede variar según la situación económica, Buenos Aires sigue siendo una ciudad muy atractiva para estudiar y vivir. Tiene una vida cultural muy amplia, una intensa actividad social, una gran diversidad de barrios con propuestas, y una escala urbana que permite disfrutarla y recorrerla. La seguridad, el transporte, la vivienda y la calidad del espacio público son condiciones centrales para sostener ese atractivo. A eso se suma la calidez de su gente y una fuerte disposición a integrar a quien llega, algo especialmente valioso en una época que empuja al aislamiento y al individualismo”, agregó.

El ranking QS Best Student Cities es realizado por la consultora británica Quacquarelli Symonds. Para integrarlo, las ciudades deben tener más de 250.000 habitantes y al menos dos universidades incluidas en el ranking QS de universidades.

Cada ciudad incluida en el ranking es evaluada a partir de seis categorías , construidas sobre la base de 23 indicadores , cuyos datos se obtienen de diversas fuentes internacionales más encuestas realizadas por QS.

Las seis categorías son calidad de sus universidades (surge del ranking QS), atractivo de la ciudad (seguridad, entorno y las oportunidades disponibles), interés de los empleadores (cuán atractiva resulta una ciudad para las empresas que reclutan graduados universitarios), accesibilidad económica (el costo de vida), composición de la población estudiantil (en términos generales e internacionales) y opinión de los estudiantes (encuestas de percepción).

¿Qué ciudades ganan en cada una de las categorías? En c alidad de las universidades , Seúl ; en c omposición de la población estudiantil, Melbourne (tiene la población estudiantil más diversa); en atractivo de la ciudad, Ámsterdam ; en interés de los empleadores, Tokio ; en opinión de los estudiantes, Berlin ; y en accesibilidad económica, Delhi.

La principal fortaleza de Buenos Aires sigue siendo la calidad de sus universidades . Es la única ciudad de América Latina dentro del Top 20 global en esa categoría, en la que supera a destinos universitarios consolidados como Melbourne, Sídney, Singapur y Zúrich.

Ese desempeño se explica por la amplitud de su sistema universitario y por el peso de la Universidad de Buenos Aires, que ocupa el puesto 84 del mundo en el ranking QS. Por segundo año consecutivo, además, es la única universidad latinoamericana que integra el Top 100 global.

El otro punto fuerte de la ciudad es el interés que genera entre los empleadores. Buenos Aires ocupa el puesto 37 en esa categoría, aunque en este indicador retrocedió nueve posiciones con respecto al año anterior. También se ubica en el puesto 46 en la opinión de los estudiantes.

Marquina señala que “la llegada de estudiantes internacionales también beneficia a quienes vivimos en Buenos Aires. Incorpora nuevas miradas a las aulas y a la vida cotidiana, favorece el intercambio cultural y profundiza el carácter multicultural, abierto y receptivo de la ciudad”.

Y afirma que “para seguir siendo el principal destino universitario de la región, Buenos Aires necesita, a través de políticas públicas integradas , colaborar con el sostenimiento de la calidad de sus universidades, acompañando el trabajo de docentes e investigadores -que se ha visto afectado en los últimos años-, fortalecer como ciudad su proyección internacional y mejorar de manera continua las condiciones urbanas que influyen en la decisión de venir a estudiar”.

El principal problema de Buenos Aires es hoy la accesibilidad económica . Es la categoría en la que obtiene su peor desempeño y también la que más se deterioró respecto del año pasado .

Para medir este aspecto, QS combina tres variables: el valor de los aranceles universitarios (en universidades privadas), el índice de costo de vida elaborado por Numbeo y el índice Big Mac de The Economist, utilizado como referencia del poder adquisitivo.

La accesibilidad económica fue, históricamente, uno de los principales atractivos de Buenos Aires para los estudiantes de la región. El ranking muestra así un contraste: mientras la ciudad mantiene las universidades más fuertes de la región y un mercado laboral que valora a sus graduados, el mayor desafío pasa hoy por el creciente costo de estudiar y vivir en la ciudad.

Fuente: Clarín