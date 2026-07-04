Adorni deberá avisar a la Justicia para salir del país en medio de la causa por su patrimonio

Ya afuera del Gobierno , sin fueros y tras su salida también del directorio de YPF, el exjefe de Gabinete Manuel Adorni deberá avisar a la Justicia si quiere salir del país, en medio de la investigación judicial en su contra por e nriquecimiento ilícito. La noticia se conoce luego de que en las últimas horas existieran versiones de un posible traslado suyo a Uruguay, pero fuentes de su entorno lo descartaron, tal como publicó LA NACION .

Según pudo saber este medio, el juez federal Ariel Lijo, quien tiene a cargo el expediente, hizo lugar a un dictamen del fiscal que conduce la investigación, Gerardo Pollicita, que si bien descartó un peligro de fuga, pidió que el también exvocero de Javier Milei le notifique a la Justicia si va a abandonar el país para que se evalúe la pertinencia y razonabilidad del viaje.

El 25 de junio, dos días antes de presentar su renuncia como jefe de Gabinete, Pollicita había ordenado una serie de medidas de prueba en la causa y les dio nuevas indicaciones a los contadores de la Procuración que están revisando las cuentas del ahora exfuncionario.

El fiscal les indicó a los expertos lo que necesita que analicen para determinar posibles inconsistencias en el patrimonio declarado por Adorni. Si los números no cierran, la fiscalía pedirá que el exjefe de Gabinete sea intimado a justificar su crecimiento patrimonial

Esto incluye pedidos de informes al country Indio Cuá, donde Adorni compró una propiedad, que figura a nombre de su esposa, Bettina Angeletti; a ARCA, y a Binance y Lemon Cash, dos plataformas vinculadas con criptomonedas. En LN+ hace poco más de un mes, Adorni dijo haber ahorrado US$500.000 “en negro” a partir de inversiones en plataformas cripto.

Pollicita les pidió a los contadores de la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI) que el informe sobre la evolución patrimonial y financiera de Adorni y su mujer, Bettina Angeletti, abarque del 14 de diciembre de 2023, cuando él asumió en el Gobierno, a la actualidad.

El exjefe de Gabinete cambió sus declaraciones con la causa por enriquecimiento ilícito ya avanzada en su contra, después de que se revelaran gastos por cientos de miles de dólares de él y de su esposa, que no tenían correlato con su patrimonio declarado.

Una vez que tenga a su disposición el informe completo, Pollicita avanzará con el pedido para que Adorni justifique cómo incrementó su patrimonio. La ley prevé que, si el exfuncionario tiene un enriquecimiento apreciable y no logra explicarlo, sea llamado a indagatoria.

Tras renunciar y posteriormente dejar Casa Rosada, Adorni desapareció del radar público, tanto físico como virtual. Su último tuit fue el 27 de junio pasado, con su carta de salida , ya sin apoyo oficial, acorralado por el Congreso e investigado por la Justicia .

En las redes sociales, donde cosechó adhesiones y aversiones, Adorni dejó de recurrir a diario, como lo hacía habitualmente. Tras su salida del Gobierno, en su cuenta de Instagram dejó de repostear stories y la imagen más reciente es el triple abrazo con Milei y Diego Santilli , su reemplazo. Lo mismo sucedió con su cuenta de X, ya lejos de los tiempos en los que ironizaba y se burlaba de otros usuarios.

Gracias por su confianza Presidente. Ha sido un verdadero honor. Fin. pic.twitter.com/AJyuy6nDOY

“La verdad es que nadie quiere hablar de él”, se sinceró un hombre del oficialismo con este diario que aún no logra entender por qué el Presidente lo sostuvo “tanto tiempo”. Tampoco fue visto en los alrededores de su departamento de la calle Miró, en el barrio de Caballito.

Adorni dejó la sede de Gobierno el último martes, después de la jura de Santilli. Se retiró en una camioneta oficial, con la que recorrió los 9 kilómetros que separan a la Casa Rosada de su casa.

Fuente: La Nación