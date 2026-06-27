Video: el chofer de un colectivo y un pasajero terminaron a las piñas tras una discusión por el valor del boleto

Una escena de máxima tensión se vivió en un colectivo de La Plata después de que el chofer protagonice una violenta pelea con un pasajero . La discusión se desencadenó por el valor del pasaje y terminó con golpes, empujones y un celular roto .

El episodio ocurrió en una unidad de la línea Este y parte de la secuencia fue filmada por un testigo desde la vereda. Según denunció el pasajero, el conductor le cobró una tarifa superior a la que correspondía y se negó a facilitarle el número de interno para que hiciera el reclamo.

Todo empezó en el cruce de las avenidas 7 y 72, donde el pasajero frenó la unidad. Disconforme por el monto abonado, cuestionó al empleado y se desató una discusión que se prolongó por siete cuadras , hasta la esquina de 7 y 65, donde fue filmada la escena.

En diálogo con 0221, el hombre dijo que el chofer empezó a insultarlo cuando él le pidió los datos para quejarse en la empresa. Luego, cuando intentó sacarle una foto al tablero donde figuraba el número de interno, el chofer le arrebató el celular y lo tiró con fuerza contra el asfalto , secuencia que quedo registrada en el video.

Sin embargo, el hombre aseguró al citado medio que el momento de máxima tensión había ocurrido antes de que se encienda la cámara. Según dijo, el conductor lo habría golpeado aprovechando que un pasajero lo mantenía inmovilizado.

La secuencia fue capturada desde la vereda y en las imágenes se observa al colectivo detenido con la puerta abierta, mientras el chofer y otro pasajero protagonizan un forcejeo con el pasajero en cuestión .

Fuente: TN