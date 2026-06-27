El angustiante relato de los venezolanos en Argentina que siguen buscando a sus familiares tras los terremotos

La cifra de muertos por los dos terremotos que sacudieron el norte de Venezuela ascendió este sábado a 1.430. Y mientras continúan las tareas de rescate en el estado de La Guaira, el más afectado por la tragedia, cientos de venezolanos que viven en Argentina siguen pendientes del teléfono, esperando noticias de familiares desaparecidos.

En Argentina reside una comunidad estimada en 200.000 venezolanos , de los cuales alrededor del 70% vive en el Área Metropolitana de Buenos Aires. Desde la organización Alianza x Venezuela informaron a Clarín que, desde el momento del desastre, recibieron 110 consultas de personas que buscaban familiares desaparecidos. Según explicó Lisa Vera, vicepresidenta de la entidad, el 40% logró reencontrarse o establecer contacto con sus allegados, aunque decenas de casos siguen abiertos.

La presidenta de la organización, Liset Luque, aclaró que hasta el momento no recibieron pedidos de asistencia de argentinos residentes en Venezuela que hayan resultado directamente afectados por el derrumbe de edificios o lesiones personales.

Entre quienes siguen esperando noticias está Chriset Hernández, que vive en Buenos Aires. Su tía, Crismar Hernández, de 43 años , permanece desaparecida desde que se derrumbó el edificio donde vivía en Playa Grande, en La Guaira.

"Mi tía estaba con una vecina. La mujer salió a comprar algo y le dejó a sus tres hijos para que los cuidara. Cuando regresaba vio cómo el edificio se desplomaba. Desde entonces están buscando a mi tía y a los tres menores. No tenemos señales de vida", contó a Clarín .

Crismar vivía junto a su hija de 19 años, que ese día había ido a la playa por la celebración de San Juan y logró salvarse. Cuando volvió en busca de su mamá, la joven se comunicó con Christen: “Hermana, no veo a mi mamá por ningún lado . Tenemos la sospecha de que quedó atrapada en alguno de los pasillos”, le dijo.

Los cuatro hermanos de la mujer también viven en Argentina y están desesperados esperando novedades de la búsqueda, pero las tareas de rescate avanzan lentamente. "Hoy estuvieron buscándola otra vez, pero tuvieron que frenar porque la maquinaria hacía mover uno de los edificios que quedó en pie y existía riesgo de otro derrumbe", contó Chriset a este diario.

Aunque el edificio cayó completamente, los rescatistas recuperaron algunas pertenencias de la mujer, como fotos, zapatos y ropa. "Tenemos la fe intacta" , dice su sobrina.

La incertidumbre también atraviesa a Giovani Cumaná. Vive en Argentina, pero apenas supo del terremoto tomó un vuelo hacia Venezuela.

"En el derrumbe estaban mi hermano y mi cuñado. Me avisaron que iban a sacar dos cuerpos , pero todavía no sé si son ellos. Encontraron pertenencias de mi hermano y me las entregaron. Me pone muy triste, pero hasta que no vea los cuerpos no dejo de buscar", contó a Clarín .

Otra de las historias es la de Miguel Bordones. Horas después del terremoto había acudido al Centro Venezolano Argentino para pedir ayuda y habló con Clarín sobre la búsqueda de su sobrina Samara Noemí, de 13 años, quien había desaparecido. Un día después llegó la peor noticia.

" La encontraron sin vida. Fue muy fuerte porque nunca llegó ayuda. Mi hermano y unos sobrinos entraron ellos mismos entre los escombros para buscarla. Me dicen que todavía quedan más de 15 muertos sin rescatar", relató para Clarín .

Wendy, que vive en Argentina desde hace ocho años, también espera novedades de su familia: "En el derrumbe estaban mi prima Bárbara Venales y su hija Kathara, de 13 años. A mi sobrina la encontraron y la llevaron al hospital, pero todavía no sabemos cómo está. De mi prima no hay rastros. La última persona que habló con ella fue un vecino al que había invitado a pasar la tarde, pero no pudo ir" , contó.

A esos casos se suma otro pedido que comenzó a circular por redes sociales: el de Andrés Elián Navarro Blanco, un chico de 11 años encontrado entre los escombros del Urbanismo Caribe, en La Guaira. Tras confirmarse la muerte de su madre y haber quedado sin tutor, las organizaciones buscan contactar a su padre, Flemig Navarro, quien reside en Argentina.

Helen Nadales, radicada en Buenos Aires desde hace ocho años, pasó varias horas sin poder comunicarse con su hija por los cortes de electricidad y de telefonía.

"Primero no sabía nada de ella. Es desesperante. Después respondió y está bien, pero tengo amigos desaparecidos. Hay personas que salieron de edificios que quedaron dañados y otras que siguen buscando a sus hijos. También tengo un amigo del alma con el que todavía no logramos comunicarnos", contó.

Mientras tanto, las tareas de rescate continúan en La Guaira, donde decenas de edificios colapsaron y las autoridades mantienen desplegados equipos de emergencia. La comunidad venezolana en Argentina sigue de cerca cada actualización, con la esperanza de que las listas de sobrevivientes sigan creciendo y de que quienes todavía permanecen desaparecidos puedan ser encontrados con vida.

Redactora de Sociedad. fargañaraz@clarin.com

Fuente: Clarín