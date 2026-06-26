Victoria Villarruel apuntó contra el diputado de La Libertad Avanza Alberto Benegas Lynch

La vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel , cuestionó al diputado nacional de La Libertad Avanza, Alberto Benegas Lynch y aseguró que “no tiene comprensión de lo que la labor legislativa implica”. Respondió así al legislador, que la acusó de tener “ voracidad por el poder ” y “romper con sus propias causas”.

“Me divierte el diputado que pretendía trabajar para McDonald’s y que ellos le pagaran el sueldo por hacerles de mandadero y sirviente . Los intereses de la Argentina totalmente desconocidos para el Sr. de la batería”, escribió la presidenta del Senado en su cuenta oficial de la red social X.

Así, Villarruel se refirió a la polémica previa entre ambos por las dietas de los legisladores nacionales , cuando la funcionaria se distanció del gobierno nacional, que pretendía congelar los sueldos de los parlamentarios .

“Ni comprensión de lo que la labor legislativa implica. Cada comentario es una muestra del maní que rebota en su cerebro ”, concluyó en la misma publicación.

El nuevo cruce empezó durante una entrevista de Benegas Lynch en un programa de streaming, donde el legislador libertario criticó el desempeño de la titular del Senado: “ Villarruel ha sido un desperdicio fenomenal autoinfligido ”, afirmó.

Además, el legislador oficialista argumentó que la funcionaria modificó su conducta institucional respecto a la campaña electoral y le reprochó su alejamiento “voluntario” de los encuentros de ministros en la Casa Rosada. En la misma transmisión, el diputado cuestionó las motivaciones de la vicepresidenta: “ Empezó con una voracidad por el poder y para instalar agenda ”.

El representante de la Cámara baja remarcó que las últimas medidas de la funcionaria contradicen sus “posturas históricas” de origen: “Empezó a hacer estupideces y hasta rompió su propia causa, de las víctimas del terrorismo, que la apoyábamos muchísimo ”. Al respecto, sostuvo: “ Fue a darle un reconocimiento a Isabel Perón que es básicamente la jefa de la Triple A”.

Este enfrentamiento se da en un marco de distancia institucional entre la vicepresidenta y la Casa Rosada. Recientemente, su madre, Diana de Stefani, habló públicamente y vinculó este alejamiento a diferencias ideológicas.

La división quedó expuesta nuevamente ante el viaje en soledad de la funcionaria a Santa Fe para el Día de la Bandera , luego de ser excluida de la comitiva presidencial. Después ese acto, Villarruel habló con LA NACION y afirmó que “no hay nadie más peleado con los valores de Belgrano que Adorni” , en relación al escándalo del jefe de Gabinete, quien se mostró junto al Presidente en el acto, por su incremento patrimonial.

Fuente: La Nación