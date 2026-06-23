Viajaba en micro por Salta cuando un grupo de delincuentes subió a robar y le disparó dos veces: murió tras varios días de agonía

Una mujer de 65 años murió luego de estar internada durante varios días tras haber sido baleada durante un violento robo a un colectivo en la ruta nacional 34 de Salta.

El ataque ocurrió días atrás a la altura de la rotonda de Colonia Santa Rosa, en el departamento de Orán . La víctima, identificada como Emelda Irma Alzu , viajaba junto a otras 15 personas cuando el micro en el que se trasladaba hacia un tour de compras se detuvo sobre la banquina.

Fue entonces cuando varios delincuentes armados, que se movilizaban en una camioneta, interceptaron la unidad. Bajo amenazas, les robaron a los pasajeros dinero en efectivo, pertenencias y mercadería.

En medio del asalto, Emelda Irma Alzu recibió dos disparos . Debido a la gravedad de las heridas, fue trasladada de urgencia al Hospital San Bernardo, en la ciudad de Salta, donde permaneció internada en estado delicado hasta que finalmente se confirmó su fallecimiento.

Según informó el diario El Tribuno , fuentes del departamento Orán confirmaron la muerte de la mujer y señalaron que sus restos son velados en la Sala Pieve de esa ciudad.

La investigación está a cargo de la fiscal penal de Pichanal, María Sofía Fuentes , quien ordenó distintas medidas para reconstruir lo ocurrido e identificar a los responsables del ataque.

Entre las tareas dispuestas figuran la toma de testimonios a los pasajeros y a otros posibles testigos, además del análisis de las cámaras de seguridad instaladas en la zona.

Personal especializado trabaja desde el inicio del caso para dar con los autores del robo, aunque hasta el momento no se informaron detenciones.

Los investigadores también analizan distintas hipótesis. Una de ellas sostiene que los asaltantes podrían haber contado con información previa sobre el recorrido y los movimientos del colectivo.

En ese marco, una de las principales tareas consiste en revisar las cámaras ubicadas en la rotonda y en los accesos a Colonia Santa Rosa para intentar identificar la camioneta utilizada durante el asalto y a las personas que viajaban en ella.

Fuente: TN