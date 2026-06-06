Velatorio del Indio Solari: cómo llegar al Polideportivo Gatica de Avellaneda en tren y colectivo

El velatorio público del Indio Solari se realizará este domingo en el Polideportivo Municipal José María Gatica de Avellaneda . Ubicado sobre la Avenida Bartolomé Mitre, el predio cuenta con múltiples opciones de acceso en tren y colectivo desde la Ciudad de Buenos Aires y distintos puntos del AMBA.

La dirección exacta del predio es Avenida Bartolomé Mitre 5000, Avellaneda, provincia de Buenos Aires.

Está ubicado en el límite entre las localidades de Villa Domínico y Wilde , sobre una de las avenidas más transitadas de la zona sur.

Quienes viajen desde la Ciudad de Buenos Aires pueden optar por varias líneas de colectivo que circulan por la Avenida Mitre y tienen paradas cercanas al predio.

Todas estas líneas recorren Avellaneda y permiten descender a pocos metros del Polideportivo Gatica.

Otra de las opciones más utilizadas es el Tren Roca .

Desde la estación Constitución , hay que tomar alguno de estos servicios:

Las estaciones más cercanas al Polideportivo Gatica son:

Desde cualquiera de ellas hay una distancia aproximada de entre 7 y 10 cuadras , que puede hacerse caminando o combinando con líneas de colectivo que circulan por la Avenida Mitre.

Para quienes viajen desde distintos municipios del AMBA, también existen varias líneas que pasan por la puerta del predio.

Entre las más importantes se encuentran:

Estas líneas conectan diferentes localidades del sur del conurbano con la zona de Avellaneda y permiten llegar directamente al Polideportivo.

Fuente: TN