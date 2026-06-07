Velatorio del Indio Solari: cómo es el acceso al Polideportivo Gatica para dar el último adiós

Desde las 10 de la mañana, los fanáticos del Indio Solari despiden al ídolo del rock nacional en el Polideportivo José María Gatica . Hay más de 15 cuadras de fila para ingresar al complejo.

Debido a la multitud que ya se encuentra en las inmediaciones del Parque Domínico, se organizó un operativo para que la gente pueda ingresar y salir sin alterar el orden .

El acceso y salida peatonal al Polideportivo Gatica para despedir al Indio Solari se desarrollará de la siguiente manera:

En caso de ir en tren, rodeá el Parque Domínico para llegar al punto de ingreso. Si te acercás en auto, se recomienda estacionar varias cuadras antes y acercarse al predio caminando.

Las calles que permanecen cerradas al tránsito desde las 8 son:

Fuente: TN