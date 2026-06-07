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Velatorio del Indio Solari: cómo es el acceso al Polideportivo Gatica para dar el último adiós

Redacción CNM junio 07, 2026

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Desde las 10 de la mañana, los fanáticos del Indio Solari despiden al ídolo del rock nacional en el Polideportivo José María Gatica . Hay más de 15 cuadras de fila para ingresar al complejo.

Debido a la multitud que ya se encuentra en las inmediaciones del Parque Domínico, se organizó un operativo para que la gente pueda ingresar y salir sin alterar el orden .

El acceso y salida peatonal al Polideportivo Gatica para despedir al Indio Solari se desarrollará de la siguiente manera:

En caso de ir en tren, rodeá el Parque Domínico para llegar al punto de ingreso. Si te acercás en auto, se recomienda estacionar varias cuadras antes y acercarse al predio caminando.

Las calles que permanecen cerradas al tránsito desde las 8 son:

Fuente: TN


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