Ni azulejos ni porcelanato: la tendencia que gana terreno en las paredes de las cocinas en 2026

Las cocinas dejaron de ser espacios puramente funcionales para convertirse en uno de los ambientes más importantes de la casa. En ese contexto, las tendencias en interiorismo también cambiaron y los materiales que durante décadas parecían indiscutibles empiezan a perder protagonismo.

Los clásicos azulejos y el porcelanato siguen siendo opciones elegidas por su resistencia y facilidad de limpieza, pero cada vez más personas buscan alternativas que aporten calidez, personalidad y una estética menos tradicional .

Una de las tendencias que más fuerza ganó en 2026 son los paneles acanalados de PVC o WPC (compuesto de madera y polímeros) , un recurso que hasta hace poco se utilizaba principalmente en livings y dormitorios.

Estos revestimientos se caracterizan por sus líneas verticales , que generan textura y profundidad visual sin necesidad de recurrir a diseños recargados. Además, están disponibles en acabados que imitan madera, piedra o tonos lisos y modernos .

Su principal ventaja es que pueden instalarse sobre superficies existentes, evitando grandes obras y reduciendo tiempos y costos de remodelación.

Además de su impacto estético, los paneles decorativos ofrecen beneficios prácticos que explican su creciente popularidad.

Por eso, muchos diseñadores los utilizan para destacar una pared específica, crear sectores visuales o reemplazar el tradicional salpicadero detrás de la mesada.

Los especialistas recomiendan utilizarlos de manera estratégica para evitar que la cocina pierda luminosidad o resulte visualmente pesada.

Los tonos claros y las terminaciones que imitan madera natural son ideales para espacios pequeños , mientras que los colores oscuros funcionan mejor en cocinas amplias y bien iluminadas .

Combinados con muebles lisos, iluminación cálida y detalles metálicos, estos revestimientos logran un equilibrio entre funcionalidad y diseño contemporáneo .

Fuente: TN