Uno de los jueces del caso Cuadernos le pidió a Milei que convalide su traslado al TOF 7 y también el de otros dos magistrados de Comodoro Py

Germán Castelli, uno de los jueces que integra el tribunal oral que juzga a la ex presidenta Cristina Kirchner y otros ex funcionarios y empresarios en el caso de los cuadernos de las coimas, le envió una nota al presidente de la Nación, Javier Milei, para que no avance en la cobertura de los cargos de magistrados trasladados.

Concretamente le solicitó que " detenga, abandone y subsane a través de los mecanismos institucionales pertinentes, el ataque a la estabilidad como garantía del principio de independencia en la magistratura en materia de jueces trasladados".

El juez hizo el pedido para su caso y para el de los integrantes de la Cámara Federal de Comodoro Py Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi . Castelli integra el Tribunal Oral Federal 7 que desde el año pasado hace el juicio de corrupción por los cuadernos.

Los tres fueron trasladados a sus actuales cargos durante el gobierno de Mauricio Macri y la administración de Alberto Fernández objetó esa decisión junto con la de otros magistrados en la misma situación.

En 2020, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dictó un fallo en el cuál señaló que los traslados no eran permanentes, sino momentáneos hasta que se hagan los concursos para cubrir los vacantes. Así, el Consejo de la Magistratura de la Nación abrió los concursos para los cargos de Bruglia, Bertuzzi y Castelli, pero no para el resto de los jueces trasladados a otros destinos.

En su nota al presidente, Castelli planteó esa discriminación y puso el ejemplo del Carlos Mahiques , juez de la Cámara Federal de Casación Penal y padre de Juan Bautista Mahiques , ministro de Justicia de la Nación. Mahiques también es magistrado trasladado y el gobierno de Milei lo postuló para seguir cinco años más -lo que fue aprobado por el Senado- sin pasar por el concurso como había resuelto el máximo tribunal.

Asi, Castelli le solicitó a Milei que no avance en su concurso y en los de Bruglia y Bertuzzi. El caso de estos dos últimos jueces es más grave porque el Consejo de la Magistratura ya aprobó el concurso y lo elevó al Poder Ejecutivo.

Castelli le recordó a Milei que en el caso de los tres magistrados el gobierno había iniciado en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos un proceso de solución amistosa que luego retiró. De hecho, Castelli y Bruglia tienen planteos hechos en el organismo internacional.

El juez del tribunal oral también le recordó al presidente que no es la primera nota que le envía. Le había mandado otra en la que le solicitó una audiencia personal.

"Ninguno de los problemas generales o particulares que deben mejorarse en el Poder Judicial, como puede ser la cobertura de vacantes, podrá ocultar este feroz ataque a la estabilidad como presupuesto de la independencia en la magistratura ante la mirada de la gente, motorizado por ese Poder Ejecutivo a través de una nueva representación en materia de justicia, con todo el estremecimiento y miserias institucionales que surgen derivado de ello y demás efectos que no pueden preverse", sostuvo el juez.

Fuente: Clarín