Un policía mató a un ladrón que intentó asaltarlo en La Plata: quedó detenido

Un policía quedó detenido en las últimas horas tras disparar y matar a un hombre de 45 años en la localidad de Tolosa , La Plata. Según el relato del efectivo, el hecho se produjo durante un presunto intento de robo por parte de la víctima.

De acuerdo con medios locales, el episodio ocurrió en la calle 12, entre 526 y 527. Horas después, el ahora detenido -de 28 años- se presentó ante las autoridades y sostuvo que abrió fuego al advertir que estaba por ser asaltado por un motochorro.

El medio 0221 reconstruyó que la investigación se inició luego de que vecinos del barrio denunciaran haber escuchado disparos. Al llegar al lugar, los efectivos encontraron el cuerpo sin vida de la víctima. A pocos metros había una moto Honda XR con el motor en marcha y una vaina servida calibre 9 milímetros sobre el pavimento.

El fallecido fue identificado como H.R.V., domiciliado a pocas cuadras del lugar del hecho. Tenía antecedentes penales por abuso de armas, amenazas, lesiones y robo calificado.

Horas después del episodio, el oficial de 28 años se presentó de forma voluntaria en la comisaría local. Al momento del presunto intento de robo, se encontraba franco de servicio.

En su declaración, el efectivo aseguró que se encontraba junto a un amigo a bordo de un Chevrolet Corsa blanco, con el que se dirigían a un kiosco ubicado en 11 y 526. Mientras permanecían estacionados sobre la calle 12, una moto se detuvo junto al vehículo y uno de sus ocupantes descendió para acercarse a él.

El agente, que interpretó que estaba por ser víctima de un robo, extrajo su arma reglamentaria y efectuó dos disparos. Tras los disparos, la moto se retiró del lugar y él se alejó de la escena junto a su acompañante, siempre según su relato.

La UFI N°11 de La Plata, a cargo de la investigación, dispuso la detención del agente. Además, se secuestró su arma reglamentaria —una Bersa Thunder TPR calibre 9 milímetros con 15 proyectiles— y se ordenaron el relevamiento de cámaras de seguridad y la realización de pericias de dermotest.

El agente implicado fue apartado de sus funciones mientras avanza la investigación. En el lugar intervinieron peritos y personal judicial para determinar la mecánica del hecho y establecer con precisión las circunstancias del homicidio. La causa quedó caratulada como “Homicidio – Averiguación de ilícito”.

Fuente: Infobae