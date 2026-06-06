“Se fue sin sufrimiento”: cómo fueron las últimas horas del Indio Solari

Carlos Alberto Solari dejó la vida sin sufrimiento. Así, con esas palabras y cierta tranquilidad, describen en su entorno el paso a la inmortalidad del Indio . El detalle de cómo fueron sus últimas horas le dan aún más sentido a esta calma que habría antecedido su fallecimiento: el jueves 4 de junio a la noche, el ídolo del rock nacional cenó con su familia y su equipo de trabajo en su casa de Parque Leloir, después se fue solo a su pileta de agua termal para hacer su rutina nocturna y ahí, cerca de las 3 de la mañana, “simplemente tuvo un ACV”.

La vivienda de la calle Calixto Oyuela al 4300 que el ex cantante de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota alguna vez definió como “su pequeño resort” fue el escenario de su muerte. Pero también de sus rituales que, según supo Infobae, mantuvo hasta último momento.

“Él solía ir y meterse a la pileta de noche. Ya le habían dicho un par de veces que no lo hiciera, pero él tenía hábitos nocturnos. Iba a leer, escribir, componer, revisar su música, escucharla . Todo generalmente lo hacía de noche. Vivía de noche”, dijo una fuente que estuvo con su entorno este viernes, cuando se conoció la noticia de que había muerto.

El jueves, después de comer con su familia y su equipo de trabajo cercano -que “eran como familiares”, describieron las fuentes- el Indio se metió en su pileta terapéutica que lo ayudaba a disminuir los dolores que le provocaban el mal de Parkinson que padecía hace años y que deterioró su salud.

A la mañana siguiente, entre 7:20 y 7:40, una de sus empleadas lo fue a buscar porque no lo encontraba. Sospechó que podría estar en la piscina, porque era un lugar que usaba mucho. Lo encontró flotando boca abajo.

Inmediatamente la mujer llamó a la esposa del músico y juntas sacaron el cuerpo con ayuda de una tercera persona. Luego llamaron a una ambulancia que llegó a los tres minutos. Le realizaron maniobras de reanimación, pero el Indio ya había muerto.

La autopsia determinó la causa exacta del fallecimiento y dio un dato contundente: el ídolo del rock no tenía agua en sus pulmones; no se ahogó. “Todo indica que tuvo el ACV en la pileta. Falleció de manera inmediata” , señaló una fuente tras la conclusión del análisis forense.

El procedimiento se realizó en el marco del artículo 251 del Código Procesal Penal bonaerense y por orden del fiscal Lucio Rivero, de la UFI N°2 de Ituzaingó, que abrió un expediente para descartar cualquier sospecha en torno a su deceso.

El velatorio del Indio será este domingo a las 11 en Parque Domínico , en el microestadio Gatica , partido de Avellaneda , según confirmaron a Infobae .

Oficialmente denominado Parque Los Derechos del Trabajador y situado en avenida Mitre al 4900 , abarca aproximadamente 10 hectáreas .

Apenas, se conoció que el velorio del líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota sería en el Parque Domínico, se difundieron fotos y videos de los preparativos en el lugar, incluyendo un gran número de policías que cuidarán la seguridad en la zona y vigilarán que no se generen desmanes, sobre todo dentro del espacio que albergará al cuerpo del artista.

Tras lo que fue la masiva convocatoria del viernes a la Plaza de Mayo, se espera que ya este sábado comiencen a arribar de a miles y desde distintos puntos del país los fanáticos a la zona.

Fuente: Infobae