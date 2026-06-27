Un padre fue detenido tras planear el asesinato de su hijo y revelar el crimen en conversaciones con ChatGPT

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Un hombre de 36 años fue detenido acusado de planificar el asesinato de su propio hijo de 8 años con el objetivo de dejar de pagar la cuota alimentaria a su expareja. La investigación comenzó de una manera inusual: las conversaciones que el sospechoso mantuvo con ChatGPT activaron una alerta internacional que permitió frustrar el presunto crimen antes de que se concretara.





Según la investigación, el hombre utilizaba el chatbot como una especie de diario personal en el que describía con detalle sus intenciones. En esos intercambios aseguró que estaba buscando contratar a un sicario para matar al niño y también mencionó que disponía de un arma de fuego, una cuerda y cianuro para llevar adelante el plan. Además, manifestó deseos de cometer ataques contra escuelas, iglesias y autoridades públicas con la intención de causar la mayor cantidad posible de víctimas.





El caso ocurrió en la zona rural de São Gabriel da Palha, una localidad del noroeste del estado de Espírito Santo, en Brasil, donde el sospechoso fue arrestado el 19 de junio, apenas un día antes de la fecha en la que, según los investigadores, tenía previsto ejecutar el crimen. La ciudad se encuentra a unos 210 kilómetros de Vitória, la capital estadual.





La investigación se inició luego de que OpenAI detectara conversaciones con contenido alarmante y las comunicara al FBI, la agencia federal de investigaciones de Estados Unidos. Posteriormente, el organismo norteamericano remitió la información al Ministerio de Justicia de Brasil, que la derivó a la Policía Civil de Espírito Santo mediante los mecanismos de cooperación internacional. Con esos elementos, la Delegación Especializada en Delitos Cibernéticos comenzó las tareas de inteligencia que culminaron con la detención preventiva del sospechoso.





Durante una conferencia de prensa, el delegado Ícaro Olímpio explicó que el acusado relataba en detalle sus planes a la inteligencia artificial y que la información suministrada permitió reunir pruebas suficientes para intervenir antes de que el niño corriera peligro. Los investigadores consideran que la actuación coordinada entre organismos internacionales y las autoridades brasileñas fue determinante para impedir el homicidio.





Los pesquisas también señalaron que el hombre no mantenía contacto con su hijo, aunque abonaba una pensión alimentaria a su expareja. Según la Policía, durante el interrogatorio mostró una fuerte preocupación por dejar de pagar esa obligación económica y escasa reacción emocional frente a la gravedad de los hechos investigados.





En los allanamientos se secuestraron distintos elementos que ahora serán sometidos a peritajes para determinar si respaldan las amenazas expresadas en las conversaciones. La causa continúa en etapa investigativa y el sospechoso permanece detenido de manera preventiva mientras avanzan las diligencias judiciales.





Las autoridades brasileñas indicaron que el hombre es investigado por los delitos de amenazas, incitación al delito y tentativa de homicidio. No obstante, aclararon que el expediente sigue abierto y que la calificación legal podría modificarse una vez concluidas las pericias sobre los dispositivos y demás pruebas secuestradas.