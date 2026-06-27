Argentina ya tiene muchas de las respuestas que Jordania recién empieza a buscar

DALLAS (Enviado especial).- Lionel Scaloni volvió del Mundial de Rusia 2018 con una certeza. El fútbol había cambiado . Cada vez se jugaba más rápido, con mayor intensidad, más transiciones, más presión y menos tiempo para pensar. Pero Argentina no podía adaptarse a ese cambio dejando de ser Argentina. Había que modernizarse, competir de igual a igual con las grandes potencias sin resignar, al mismo tiempo, lo que siempre la distinguió: la técnica, el buen pie, la pausa y el talento natural de sus futbolistas .

Había sido ayudante de Jorge Sampaoli en una selección que, aunque llegó hasta los octavos de final, dejó una imagen muy deslucida. Todavía era un entrenador interino cuando, en una charla con Jorge Valdano, explicó ese concepto en un video que, con el tiempo, terminó convirtiéndose en una declaración de principios de su ciclo. “El fútbol va hacia un lado, pero nosotros tenemos que intentar que nuestros jugadores no pierdan esa esencia que tienen”, decía, convencido de que Argentina debía encontrar su propio camino.

Ocho años después, ya nadie discute la identidad de esta selección. Puede cambiar nombres, el esquema o el plan de partido. Puede jugar Julián Alvarez o Lautaro Martínez. Puede aparecer Leandro Paredes, Thiago Almada o Giuliano Simeone. Incluso puede modificar el dibujo. Pero nunca pierde su forma .

Ese sello volverá a ponerse a prueba este sábado, desde las 21 de Dallas (23 de Argentina), cuando la selección cierre la fase de grupos frente a Jordania, en el AT&T Stadium. Para Scaloni, será un partido pensado en rotar y en llegar con el plantel entero a los 16avos de final. Para el rival, ya eliminado tras perder con Austria y Argelia, será la despedida de su primer Mundial . Pero también será el choque entre una selección que ya tiene una idea clara y otra que recién empieza a construirla.

Hace apenas unos meses, la Federación Jordana reunió a entrenadores, coordinadores de juveniles, preparadores físicos, dirigentes y especialistas en formación para debatir una sola cuestión: ¿a qué quiere jugar Jordania? La iniciativa recibió un nombre poco común: Foro Nacional de Filosofía Futbolística . Forma parte del plan estratégico de la federación hasta 2029 y cuenta con el acompañamiento del programa FIFA Talent Development Scheme, un programa destinada a impulsar el desarrollo de jóvenes talentos.

El proyecto no se limita a formar buenos jugadores. También busca definir qué fútbol quiere jugar Jordania en todas sus categorías , qué estilo la representa, si debe adaptarse al biotipo de sus futbolistas -más físicos y disciplinados que técnicos y creativos- o si, por el contrario, tiene que formar jugadores con otras características para competir mejor con las grandes potencias.

El contraste con Argentina resulta inevitable. Las diferencias son enormes : población, historia, tradición futbolística, infraestructura y talento. Pero sí hay un punto en común. Los dos empezaron por la misma pregunta: a qué querían jugar.

Scaloni heredó una Argentina golpeada por el fracaso de Rusia, con un plantel que pedía un recambio, sin un rumbo futbolístico claro y con cuestiones internas por resolver. Entendía que el fútbol moderno exigía otra velocidad, más presión y más despliegue físico. Pero también entendió que la selección no podía perder su esencia para parecerse a los demás y, con los jugadores que tenía, encontró un punto de equilibrio entre un fútbol más dinámico y la técnica que siempre caracterizó a la Argentina, una mezcla que alcanzó su mejor versión en Qatar y que busca sostener en este Mundial.

Jordania recién empieza ese recorrido . Su primer Mundial terminó demasiado rápido. Perdió sus dos primeros partidos y llega al cruce con Argentina ya sin posibilidades de clasificarse. Hasta acá mostró ser un equipo sacrificado, que alternó entre una línea de tres y otra de cinco defensores, con un mediocampo que intenta moverse en bloque y busca aprovechar la velocidad de sus delanteros. Sin embargo, el foco parece estar mucho más allá de este torneo. Aunque ningún rival lo pasó por encima, el Mundial mostró que todavía le queda un largo camino. Ante Argentina, Jordania buscará estar a la altura del campeón del mundo y que este torneo sea el punto de partida que le permita impulsar ese proceso sobre bases más sólidas.

El Foro Nacional de Filosofía Futbolística es uno de los pilares del nuevo plan de la federación. La idea es trabajar de la misma manera en todas las categorías, fortalecer las juveniles, detectar mejor a los talentos y darle una identidad común a todas las selecciones.

Para los dos equipos, el partido será una prueba . En Jordania ven a Argentina como un espejo, más allá de las distancias lógicas, y buscarán medirse para saber qué tan lejos están de las selecciones más poderosas. Incluso si el resultado no acompaña, la búsqueda pasará por otro lado. En Argentina, Scaloni probará variantes pensando en los cruces de eliminación directa , que llegarán en pocos días y no siempre se juegan de la misma manera. Entre muchos otros factores, el contraste también está en la etapa del proceso: una selección que parece tener todas las respuestas frente a otra que recién empieza a hacerse las preguntas.

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Fuente: La Nación