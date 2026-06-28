Un hombre murió tras ser atropellado y abandonado en Bariloche: hay un sospechoso detenido

El fallecimiento de un hombre de aproximadamente 40 años, que fue atropellado durante la madrugada del sábado 27 de junio en la ciudad de Bariloche , conmocionó a la comunidad y activó una intensa investigación judicial y policial. La víctima, que fue encontrada inconsciente en plena vía pública, perdió la vida horas después en el hospital, mientras el conductor que provocó el siniestro vial continúa prófugo .

La Policía de Río Negro confirmó que el fatal hecho ocurrió cerca de las dos de la mañana en la intersección de las calles Moreno y Vilcapugio. Un vehículo embistió al peatón y nunca frenó , dándose a la fuga y abandonando a la víctima sin prestarle asistencia. Vecinos alertaron rápidamente a las autoridades, permitiendo la llegada de personal médico y policial al lugar, según el medio Río Negro .

El hombre ingresó al Hospital Zonal de Bariloche en estado crítico, con heridas de extrema gravedad . El parte médico detalló que presentaba “severo traumatismo de cráneo, lesiones internas de consideración, traumatismos en el tórax y el abdomen , además de una fractura expuesta en una de sus piernas”. Permaneció internado en la Unidad de Terapia Intensiva con asistencia respiratoria, pero no sobrevivió al cuadro clínico y falleció durante la mañana del sábado, según confirmó el hospital.

La autopsia, que fue realizada por el Cuerpo de Investigación Forense, confirmó que la causa de muerte fue el impacto vehicular, validando la hipótesis inicial de la investigación. Este resultado permitió a la Justicia avanzar en la reconstrucción de la mecánica del hecho y en la identificación del responsable . El foco del análisis está puesto en las grabaciones de la zona de las calles Ruiz Moreno y Neuquén, donde se presume ocurrió el impacto inicial, con el objetivo de rastrear el recorrido del vehículo involucrado.

La investigación quedó a cargo de la fiscal jefe Betiana Cendón y el fiscal de turno Marcos Sosa Luckman, quienes lideran el trabajo conjunto de la Fiscalía y la Policía de Río Negro. Efectivos de la comisaría Segunda, el Gabinete de Criminalística, la Unidad Operativa para la Investigación y el Área de Investigación Judicial realizaron peritajes en la escena e iniciaron el relevamiento de cámaras de seguridad particulares y municipales.

Durante la tarde, la investigación registró un avance cuando un hombre mayor de edad fue demorado y un vehículo secuestrado para su peritación. Según fuentes citadas por ANBariloche , la persona demorada no quedó detenida sino sujeta a investigación, mientras se aguardan los resultados de las pericias para determinar su posible vinculación con el hecho. El vehículo secuestrado será sometido a exámenes para comparar daños y eventuales rastros con la evidencia recolectada en el lugar del siniestro.

El caso provocó conmoción en Bariloche y reavivó el debate sobre la problemática de los siniestros viales y la responsabilidad de los conductores. Las autoridades judiciales insisten en la necesidad de que posibles testigos aporten información que permita esclarecer el episodio. El cuerpo de la víctima fue entregado a sus familiares una vez concluidas las diligencias de rigor.

La Fiscalía y la Policía de Río Negro mantienen activos los operativos para identificar y localizar al conductor que se encuentra prófugo tras el atropello. A medida que se procesen las pruebas tecnológicas y periciales incorporadas a la causa, se esperan novedad en las próximas horas .

La muerte del peatón, abandonado tras el impacto, se suma a otros casos recientes que exponen la vulnerabilidad de los transeúntes y la urgencia de reforzar los controles y la conciencia vial en la región. El episodio de la ciudad de Bariloche se encuentra en plena etapa de investigación y todavía no se descartan nuevas medidas judiciales para determinar las responsabilidades correspondientes.

Fuente: Infobae