Murió un joven músico en un choque frontal entre su auto y un camión, en Neuquén

Un choque frontal entre un automóvil y un camión sobre la ruta 22, en Neuquén , terminó con la vida de un joven de 26 años, cuya identidad fue confirmada horas después del siniestro y generó una profunda repercusión en la comunidad artística de la región.

La víctima fue identificada como Gonzalo Orellana, integrante del grupo musical “Los Chamas de Cristal” e hijo de Marcelo Orellana, reconocido cantante de la agrupación campera, informó LM de Neuquén.

Su fallecimiento provocó una ola de mensajes de dolor y despedida por parte de familiares, amigos, colegas y seguidores que lo recordaron por su pasión por la música y su participación activa en la banda.

El accidente se produjo alrededor de las 14.20 de este sábado a la altura del kilómetro 1637 de la ruta 22, en el tramo que conecta las localidades de Zapala y Cutral Co .

Por causas que son materia de investigación, un Volkswagen Polo Track en el que viajaba Orellana colisionó de frente contra un camión Iveco 440 perteneciente a una empresa dedicada al alquiler de maquinaria.

De acuerdo con las primeras pericias realizadas por personal policial , el automóvil habría cruzado hacia el carril contrario cuando circulaba en dirección a Cutral Co , impactando de manera frontal contra el transporte de carga que se desplazaba hacia Zapala.

El golpe fue de tal magnitud que Gonzalo Orellana murió en el lugar, sin que los equipos de emergencia pudieran hacer nada para salvarle la vida. El conductor del camión resultó ileso, aunque permaneció en la escena mientras se desarrollaban las actuaciones correspondientes.

La noticia se conoció rápidamente en distintas localidades neuquinas y generó una fuerte conmoción entre músicos y seguidores de la movida campera regional. Las redes sociales se transformaron en un espacio de homenaje para despedir al joven artista.

Diversas agrupaciones expresaron públicamente su pesar por la pérdida. Entre ellas, el grupo La Fuerza envió un mensaje de acompañamiento a la familia Orellana y destacó la trayectoria de Gonzalo dentro del ambiente musical, a la vez que se lo recordó como un colega querido y respetado.

“Su música, su alegría y el cariño que compartió con todos dejarán una huella imborrable en quienes tuvieron el privilegio de conocerlo y acompañarlo ”, señalaron.

También la banda Sentir Campero se sumó a las muestras de afecto y solidaridad, enviando condolencias a sus familiares y lamentando la partida del joven músico.

Durante toda la jornada, las publicaciones se multiplicaron con fotografías, recuerdos compartidos y palabras de apoyo para sus seres queridos. Compañeros de escenarios, amigos y vecinos coincidieron en destacar su compromiso con la música y el vínculo que mantenía con la comunidad artística local.

Según informaron fuentes policiales, el siniestro se produjo en una zona de intenso tránsito vehicular sobre una de las rutas más importantes de la provincia. Las primeras hipótesis apuntan a que el Volkswagen Polo habría invadido el carril contrario por motivos que aún se intentan establecer.

Tras el impacto, se desplegó un importante operativo de emergencia en el sector. Trabajaron efectivos de la División Tránsito de la Policía del Neuquén, Bomberos Voluntarios, personal sanitario y equipos de Protección Civil.

Las tareas incluyeron la asistencia en el lugar, las pericias accidentológicas y el ordenamiento de la circulación, que permaneció afectada durante varias horas.

En un primer momento, el tránsito fue interrumpido por completo mientras los especialistas realizaban los relevamientos necesarios para determinar la mecánica del hecho. Más tarde se habilitó el paso alternado por una de las manos de la ruta hasta que concluyeron las tareas de remoción.

La complejidad para retirar el camión y los restos de los vehículos involucrados prolongó el operativo hasta pasadas las 17.30, cuando finalmente la circulación quedó normalizada.

Mientras la investigación continúa para esclarecer las circunstancias exactas que derivaron en la tragedia, la muerte de Gonzalo Orellana dejó una profunda huella en la comunidad neuquina . Su partida enluta no solo a familiares y amigos, sino también a un amplio sector de la música regional que este fin de semana despidió a uno de sus jóvenes integrantes con mensajes cargados de emoción y tristeza.

Fuente: Infobae