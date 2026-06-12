Un futbolista de Newells viajaba a Paraguay para firmar un contrato con un club, chocó y terminó herido en un accidente donde también murió un docente

Un choque frontal entre dos vehículos ocurrido este viernes por la mañana en una ruta de Chaco generó gran conmoción cuando se supo que entre los heridos se encontraba el futbolista Saúl Saucedo, defensor del club rosarino Newells Old Boys, y que además por la violencia del impacto había fallecido un reconocido docente chaqueño, Cristian Le Vraux.

Los vehículos impactaron de frente esta mañana, cuando caía una fuerte llovizna, sobre la ruta nacional 11 a la altura de la localidad de Margarita Belén.

El jugador viajaba junto a su familia rumbo a la ciudad de paraguaya de Asunción para terminar de firmar su incorporación a préstamo al club Libertad de Paraguay.

Si bien fuentes policiales dijeron que se investigaba las causas por las cuales los dos vehículos chocaron de frente, señalaron que el impacto se produjo cerca de las 9, a la altura del kilómetro 1034, donde los agentes de la fuerza de seguridad y los servicios de emergencia que llegaron de inmediato encontraron muerto a un hombre de 51 años.

El fallecido fue identificado como Cristian Edgardo Le Vraux, un docente y ex supervisor técnico de escuelas estatales.

En tanto, el marcador central de Newells fue trasladado junto a su esposa y sus dos hijos en ambulancias hasta el hospital Perrando, en la capital chaqueña, con lesiones de diversa consideración.

Ante ello, el Club explicó que el futbolista "se dirigía por vía terrestre hacia Paraguay para concretar su incorporación a préstamo a otra institución".

Y, precisó que "Salcedo viajaba junto a su familia en su vehículo particular ", aunque no dio sus identidades ni mayores precisiones sobre el estado de cada uno.

Comunicado oficial. pic.twitter.com/dybgRnbgsA

De todas formas, el club señaló que "se encuentra a disposición del jugador y familiares y continuará informando a través de sus canales oficiales cualquier novedad que surja al respecto".

Según la prensa rosarina, el marcador central se iba a incorporar a Libertad a préstamo y habría sufrido fracturas por las que deberá pasar varias semanas en reposo pero se encuentra fuera de peligro.

Mientras en Chaco la justicia y la policía investigaban la mecánica del choque, la muerte del docente Le Vraux vistió de luto este viernes en varias escuelas donde trabajó.

La escuela secundaria Manuel Savio fue una de las primeras en reaccionar y expresar su dolor por el fallecimiento del docente jubilado a quien recordaron por "su compromiso, dedicación y calidez humana".

En la comuna de La Leonesa, donde también había trabajado el docente fallecido como supervisor, recordaron "sus consejos y calidez" como un legado que se comprometieron a mantener.

Fuente: Clarín