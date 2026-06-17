Un electricista fue a comprar una moto por Marketplace y lo asesinaron: dos jóvenes condenados a perpetua

Dos jóvenes fueron condenados a prisión perpetua por el crimen de Adrián Pablo Carrea, un electricista de 55 años asesinado en 2024 en Wilde , cuando fue junto a su hijo a comprar una moto que habían visto por la plataforma Marketplace de Facebook. Un tercer acusado fue absuelto.

El Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N° 1 de Avellaneda condenó a Ramiro Vivero (22) y Michele Suárez (21) por el crimen de Carrea.

Los jueces los consideraron coautores del delito de homicidio calificado por el uso de arma de fuego y por ser cometido en poblado y en banda, en concurso real con homicidio criminis causae.

En el mismo fallo el tribunal absolvió a Ángel Tello, de 23 años, informaron a Clarín fuentes judiciales.

Carrea fue asesinado en enero del 2024 cuando fue junto a su hijo Julián a concretar la compra de una moto que había visto por Marketplace, en la red social Facebook.

Cuando padre e hijo fueron al encuentro en una camioneta, los emboscaron tres delincuentes que les robaron 3.000 dólares y mataron al hombre de dos balazos.

La víctima, que tenía cinco hijos y una nieta de 4 años (fue testigo del crimen junto a la hija de 6), recibió un tiro en el pecho y otro en la pierna derecha . Murió poco más tarde cuando lo operaban en el hospital Mi Pueblo, de Florencio Varela.

Según la familia de Carrea, que además tenía un almacén en Longchamps, la publicación de la moto en Marketplace era falsa y el diálogo con los supuestos vendedores llevó varias semanas.

La causa fue tramitada por el fiscal de Avellaneda Elbio Laborde.

Los tres sospechosos fueron detenidos en el marco de cuatro allanamientos que realizó la DDI de Avellaneda-Lanús en domicilios de la zona sur del conurbano.

De los procedimientos se secuestraron un revólver calibre .22 corto, una pistola 9 milímetros, una gorra con sangres, cinco celulares, y documentación de interés a la causa.

Fuente: Clarín